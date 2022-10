Presentan proyecto de ley para regular la dotación del personal de enfermería

El Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico anunció hoy, jueves, la radicación de un proyecto de ley por petición suya para crear una nueva política pública para la dotación del personal de enfermería y sus condiciones básicas de trabajo.

El proyecto fue radicado por el senador Rubén Soto Rivera, presidente de la Comisión de Salud del Senado a petición del Colegio.

“Este proyecto es singular y producto de un proceso exhaustivo, para establecer estándares mínimos de dotación de personal de enfermería por número y necesidades de los pacientes en las instituciones, con el propósito de elevar la calidad de los servicios de salud de la población en general y contar con un sistema más adecuado, justo y efectivo”, señaló la Dra. Ana Cristina García Cintrón, presidenta del CPEPR.

“El país necesita con urgencia esta ley. Nuestros profesionales de enfermería no aguantan más. La falta de personal muchas veces impide que puedan cumplir a cabalidad con los estándares de excelencia que establece la American Nurse Association (ANA) de Estados Unidos debido al número excesivo de pacientes a su cargo. Las instituciones también deben reconocer que la sobrecarga de trabajo y el correspondiente agotamiento físico y mental de su personal de enfermería afecta la calidad de sus servicios y, por ende, menoscaba la salud pública”, afirmó la Dra. García Cintrón.

“Este proyecto es esperado con ansias por los más de 40,000 profesionales de enfermería de Puerto Rico. Posponer la aprobación de esta ley tendría como consecuencia el frustrar las posibilidades de mejoramiento de pacientes, ya sea por errores evitables, falta de consistencia en sus tratamientos o por posible impericia en el cuidado médico-hospitalario”, advirtió.

La propuesta “Ley para Establecer la Dotación de Personal de Enfermería para la Atención de Pacientes en Instituciones de Cuidado Médico-Hospitalarias”, dispone como política pública la dotación de personal de enfermería con una estructura más estandarizada que la actual. Establece una plantilla mínima de personal por cada unidad de trabajo, su jornada laboral, pagos extraordinarios, obligaciones, y las responsabilidades en caso de represalias en dichas instituciones. Además, establece responsabilidades de supervisión, excepciones y penalidades al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En el proceso de creación de este proyecto, explicó la doctora, el Colegio se reunió con el Secretario de Salud, se mantuvo en consulta con su equipo de trabajo, y obtuvo el respaldo del presidente de la Comisión de Salud del Senado.

El Colegio entiende que las leyes que otorgaron alzas salariales a los profesionales de enfermería (Ley 136 y Ley 137 del 2020), aunque necesarias, no resultaron suficientes para garantizar condiciones de trabajo adecuadas y retener sus servicios en Puerto Rico. Por eso el CPEPR comisionó este año una investigación independiente a la firma de Estudios Técnicos Inc., la cual confirmó la gravedad del problema y sus efectos en la salud de los pacientes y personal de enfermería.

Hallazgos del estudio

El estudio, realizado en marzo-abril entre pacientes y sus familiares, arrojó un nivel de satisfacción de 95% con el trato personal recibido del personal de enfermería, pero hubo serios incumplimientos con la capacidad de estos profesionales para cumplir cabalmente con los estándares relacionados al debido cuidado y atención de pacientes. En estándares que requieren 100% de cumplimiento, se reportaron los siguientes niveles de cumplimiento, según la muestra de pacientes y familiares:

· Procesos de higiene por el personal de enfermería 93.3%

· Suficiencia de información provista sobre tratamientos 91.3%

· Identificación previa de los pacientes 83.5%

· Cambios de vendajes y curaciones 77.8%

· Asistencia para ir al baño 67.3%

· Asistencia para vestirse 60.0%

· Suministro y explicaciones sobre medicamentos 57.6%%

· Respuesta a solicitudes de asistencia dentro de un tiempo razonable 79.9%.

En cuanto a las opiniones del personal de enfermería, el 73.2% señaló que se les requería trabajar regularmente horas en exceso de la jornada regular antes de la pandemia del COVID; un 68.5% indicó que se afectaron sus periodos de descanso y/o almuerzo por falta de personal suficiente; y un 50.3% de las personas encuestadas evaluaron como insuficiente la cantidad de personal de enfermería en sus lugares de trabajo.

· Los enfermeros encuestados reportaron que, en promedio, atienden y/o manejan 15 pacientes en un día de trabajo típico. Aquellos que trabajan el turno de 7:00 am a 3:00 pm atienden en promedio 17 pacientes; los que trabajan en el de 3:00 pm a 11:00 am, 13 pacientes; y los que trabajan en el turno de 11:00 am a 7:00 am, 10 pacientes.

· En las salas de cuidado crítico, el estudio reflejó un promedio de 8 pacientes por personal de enfermería y una media de 4; en salas de emergencias un promedio de 15 y una media de 13; en salas de pediatría un promedio de 14 y una media de 10 y en salas generales un promedio de 15 y una media de 12 pacientes por personal de enfermería.

Puede obtener el proyecto completo en la web del CPEPR aquí.