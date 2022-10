Piden empatía quienes quedan en “bolsillos” sin luz

La casa de Ricardo Aguayo, ubicada en el barrio Quebrada Arriba, en Cayey, luce como cualquier unidad de dos pisos en la que vive una familia. Con dos carros en su marquesina, perros ladrando desde el patio y una cuesta por el lado, todo luce en orden, salvo al cable que cuelga desde el techo y llega hasta el poste colapsado frente a la residencia.

Desde allí, el maestro de 49 años narró todo lo que ha hecho para tratar de captar la atención de los responsables de restablecerle el servicio eléctrico que no ha tenido desde el paso del huracán Fiona, hace 26 días.

“Siento que es falta de empatía y deferencia”, dijo Aguayo a Metro.

“Prefiero que me digan ‘oye, honestamente, no podemos terminar, pasó tal cosa’, y si me lo dicen, aunque no me guste lo que escuche, sabré a qué atenernos”, agregó.

La situación de Aguayo se torna más desesperante dado a que –virtualmente– es el único residente en su sector sin luz, pues otras residencias en ese bolsillo, como se conocen pequeñas zonas que permanecen sin luz, tienen placas solares o no son residencias principales, por lo que es el único en su sector que radica querellas a LUMA Energy.

Relató que apenas vio personal de la empresa eléctrica la semana pasada, cuando brigadas subcontratadas se acercaron a su hogar a podar le vegetación alrededor del poste derrumbado. Cuando le cuestionó a los trabajadores por un estimado de tiempo para el restablecimiento del servicio, estos le dijeron que solo despejarían la línea principal, pero el poste no lo tocarían.

Así ha sido la dinámica durante las pasadas tres semanas. “Lo más frustrante es que aunque uno no quiera, para recibir un servicio esencial, uno tiene que convertirse en supervisor, vigilante, preguntar e insistir sin que ellos se ofendan y entiendan que uno está directamente supervisándolo. Pero si los dejas solos, el poste se queda así”, sostuvo.

“Cuando todos tenemos el mismo problema, podemos ser empáticos con los demás. Una vez los demás tienen sus necesidades cubiertas, pues la empatía con el que no tiene (luz) comienza a desvanecerse”, apuntó.

Bolsillos sin luz Ricardo Aguayo, uno de los pocos infortunados, al estar en un bolsillo sin electricidad. Cayey. 11 de octubre de 2022 foto Dennis A. Jones (Dennis A Jones)

Al momento, LUMA no ha compartido con la prensa qué mecanismos tiene para identificar bolsillos más allá de recibir llamadas de clientes para asignarles número de querella. Tampoco han compartido una lista detallada de los bolsillos que actualmente tienen pendientes para atender.

Afortunadamente, a Aguayo se le restableció el servicio ayer en la tarde, cuando una brigada de LUMA ubicó el alambrado en un nuevo poste que fue plantado para sustituir al anterior. No obstante, como le indicó a este medio, la cablería fue dejada en el mismo sitio que ha permanecido durante casi un mes.

Sin embargo, ese no es el caso de Antonio Malavé González y Angélica León, una pareja de adultos mayores que reside en el sector Doña Lola del barrio Matón Arriba, en Cayey. Similar a Aguayo, a su barrio entero se le restableció el servicio eléctrico, pero debido a una interrupción provocado por una caída de árboles, aún no cuentan energía eléctrica.

Bolsillos sin luz Ricardo Aguayo, uno de los pocos infortunados, al estar en un bolsillo sin electricidad. Cayey. 11 de octubre de 2022 foto Dennis A. Jones

Su hijo tuvo que conectarle una batería, para tener algo de luz en lo que llegan las brigadas, algo que hasta el martes no había ocurrido.

“Aquí hay un cable que se cayó y entonces cuando llegó al luz, regresó a todo el sector pero aquí no vino. Entonces pusimos una planta”, sostuvo León frente a su residencia.

Al momento de esta publicación, la pareja no había avistado ninguna brigada de LUMA ni alguna privada, aunque sus hijos han radicado querellas. Su hogar permanece como el único en el sector sin servicio de energía eléctrica.

De acuerdo a los datos provistos por el gobierno, a casi un mes del paso del huracán Fiona sobre el suroeste de Puerto Rico, un 99.3 % de los clientes cuentan con el servicio energía eléctrica.