“Es una consecuencia directa del presidente”: Jesús Manuel Ortiz sobre falta de fondos en el PPD

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz catalogó el jueves como un asunto “muy triste” para los populares el estado de las arcas de esa colectividad y adjudicó el asunto a las decisiones del presidente José Luis Dalmau Santiago.

“Muy triste para todos los populares esa información. Es una consecuencia directa de la decisión que tomó el presidente en términos de no realizar ninguna actividad por las razones que él ha explicado públicamente. Pero no deja de ser una consecuencia de esa decisión. Distinto a la decisión que tomó en torno a su comité de campaña”, dijo Ortiz en conferencia de prensa.

“A los populares yo les puedo asegurar que lo que nos corresponde es recuperar el tiempo perdido y que el Partido Popular va a tener los recursos que necesita para cumplir con el trabajo que nosotros tenemos de frente”, añadió.

Sostuvo que para poder aumentar los recaudos de la pava, “tienen que percibir un partido organizado, un partido activo, un partido unificado, es parte fundamental para que la gente se motive a aportar, claro está”.

“Aquí no se trata, por lo que ha dicho el presidente, de que aquí no se han hecho intentos de recaudo y el dinero no ha llegado. Él ha planteado que él determinó no hacer ninguna recaudación”, señaló Ortiz.

Asimismo, Ortiz levantó bandera de la transparencia al señalar que de cara a las elecciones del PPD en la que el presidente actual, José Luis Dalmau Santiago participará a la presidencia, para que abra a la participación de todos los candidatos a la presidencia a la administración de la elección.

“En esta ocasión, el presidente aspira a un proceso, pues lo adecuado y lo que le da transparencia al proceso es que haya participación de todos los candidatos en la medida en que se administre esa elección. Para mi eso es fundamental que ocurra”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la elección del exrepresentante Luis Vega Ramos como subsecretario del PPD, Ortiz comentó: “en cuanto a Luis, no tengo nada malo que decir de Luis. Me parece que su trabajo dentro del partido le da los méritos para aspirar a esa posición para ser nombrado, pero es importante para mi que se garantice la pureza del proceso que se acerca”.

“Este es el momento donde los populares van a decidir cuál es el Partido Popular que quieren en el 2024. Estamos a cuatro meses de esa determinación. Esa contestación va a depender de esa determinación que se tome en febrero. Lo que yo puedo decir, que es lo que me corresponde a mi, si los populares depositan esa confianza en mi, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el partido esté en una posición para ganar la elección y eso incluye, tener un partido organizado, tener un partido unificado, tener un partido que fiscalice y que tenga los recursos necesarios para operar. Yo no voy a hacer promesas extraordinarias como en el pasado porque no estamos en los tiempos del pasado. Pero yo le garantizo a los populares que el momento de tomar esa decisión es ahora y que estamos a tiempo si lo hacemos de la manera correcta”, finalizó.