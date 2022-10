AEE anticipa apagones esta noche debido a generación limitada

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón dijo el jueves que tendrán que recurrir a relevos de carga por la salida de una de las unidades de Applied Energy Systems (AES) de Guayama.

“Esta noche s se cumplen los pronósticos de demanda y con las limitaciones que tenemos al presente, que AES nos ha dicho que les tomará todo el día el corregir la situación, es correcto, entre las seis de la tarde y las diez de la noche, si todos los pronósticos de demanda se cumplen, se tendrá que interrumpir el servicio para parte de los clientes para mantener la operación del sistema”, dijo Colón en entrevista radial (WKAQ 580).

Expuso que si se reestablecen las operaciones de AES esta noche no deberían ocurrir mayores incidentes.

“Por esa situación específica no debe ocurrir otro inconveniente. Eso no significa que el sistema de generación y de energía esté en su condición normal o previo al huracán Fiona. Todavía están fuera de servicio la Unidad 2 de Aguirre, número 5 de San Juan, ambas quedan fuera de servicio a consecuencia del huracán Fiona. Todavía tenemos fuera Costa Sur 5 y están programadas para entrarlas a servicio pero aún no están listas para entrarlas al sistema”, añadió.