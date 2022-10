Jay Fonseca tilda de “guaynabito” a Pierluisi por restar importancia a aumento en la luz

El analista político Jay Fonseca lanzó fuertes críticas contra el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, luego de que este catalogara como “histeria innecesaria” la reacción del país luego de darse a conocer la propuesta de la Junta de Control Fiscal que buscaba imponer $23 al mes en la factura de luz para pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En su intervención en Noticentro (Wapa TV) el analista catalogó a Pierluisi como un “guaynabito” por no conocer las necesidades del pueblo que ha estado pagando un alto costo en la factura de la electricidad.

“Típicamente yo no digo estas cosas, pero tengo que decirlo. Que guaynabito tú eres, qué tipo más guaynabito este gobernador. Un revuelo innecesario 23 pesos...mira, no puedo decirlo de otra forma. Yo sé tú no has vivido necesidad, yo sé que toda tu vida has estado bien económicamente, tu familia es familia acomodada, tu papá fue secretario...y eso está bien. No hay nada de malo, pero cómo no va a causar revuelo un cargo de veintipico de pesos al mes cuando estamos pagando a 34 centavos el kilovatio hora la luz, la vez que más caro hemos pagado en la historia”, expresó Jay Fonseca.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, señaló que se ha creado una “histeria innecesaria” con la información publicada sobre la propuesta de la Junta de Control Fiscal para imponer $23 mensuales en la tarifa del servicio eléctrico con el fin de reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Han creado toda una histeria innecesaria. Lo que es correcto y verdad es que la mediación que estaba en curso no dio resultado y han sacado una información de dentro de esa mediación para entonces decir, mira para allá lo que venía un aumento de 26 chavos o 26 dólares por conectarte con Energía Eléctrica. ¿Para qué sacan eso si la mediación no dio resultados?”, expresó el gobernador en entrevista con WKAQ 580.

Pierluisi aseguró que se debe esperar por el Plan de Ajuste que debe presentar la Junta de Control Fiscal antes del 1ro de diciembre.