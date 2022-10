“Eso es una loquera”: Pierluisi no cree que sea tan fácil salir de LUMA

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, arremetió contra sus críticos y señaló que no es tan fácil cancelar el contrato de la empresa LUMA Energy aunque aseguró que aún la tiene en “probatoria” y que tienen que mejorar su comunicación con los municipios.

“Tiene que mejorar en su comunicación con los alcaldes y las alcaldesas, tiene que darse un cambio gerencial, yo lo pedí hace tiempo atrás, antes que Fiona. No lo han hecho hasta ahora y lo tienen que hacer. Puede ser que esté en proceso, no asumas que eso no está en proceso”, expresó el gobernador en entrevista con WKAQ 580.

Pierluisi también describió como una “loquera” cambiar la compañía privada encargada del sistema de transmisión de energía como le han exigido desde múltiples grupos en la isla que piden la cancelación del contrato.

“LUMA tiene que responder por sus propios actos, tienen un contrato a 15 años, es una Alianza Público Privada que antecede a mi administración, algunos dicen, cancela, cámbialos de un día para otro, eso es una loquera por no decir locura, vamos a decirlo como lo dicen en la calle, es una loquera. Porque tú lo que quieres es un servicio confiable, no quieres interrupciones mayores, esto no es apaga el switch y búscate a otro, sustituir una entidad como LUMA te tomaría mínimo un año y medio”, señaló Pierluisi.

Del mismo modo, aseguró que el contrato no será cancelado ya que provocaría un escenario “trágico”.

“Eso no está ahora mismo sobre la mesa en lo más mínimo, como te dije si llegáramos a ese extremo comoquiera vas a tener a LUMA en ese proceso a la salida, sin ningún tipo de incentivos para dar el servicio que tenemos y tomaría esa salir un año y medio. Es un escenario calamitoso, o sea trágico que yo prefiero ni tan siquiera pensarlo. Lo que tenemos que hacer es fiscalizar a LUMA para que mejore en áreas como las que yo mencioné, sus comunicaciones con los alcaldes y alcaldesas que son los primeros respondedores”, expresó.

Pierluisi explicó que cancelar el contrato de LUMA tomaría un año y medio y habría que solicitar a la empresa que colabore en el proceso.