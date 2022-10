Alcaldes Asociados deciden no firmar acuerdo colaborativo con LUMA Energy

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, se reunió este martes con la mayoría de los alcaldes afiliados a la organización y tomaron la decisión de no firmar un acuerdo colaborativo presentado por LUMA Energy durante el día de ayer.

A 23 días de la emergencia se supone que ya LUMA halla restablecido el servicio a todos los ciudadanos, de manera que el llamado de los alcaldes es que se adelanten los trabajos de energización y que permitan que las brigadas municipales puedan asistirle, sin necesidad de ningún acuerdo.

“Esta situación con LUMA ha sido un desastre en medio del desastre que hemos vivido en las pasadas semanas, los municipios hemos tenido que salir a la calle a resolver lo que se supone resuelva la empresa que recibe millones de dólares por parte del Gobierno. Es muy triste que en ocasiones lo que hemos recibido son mensajes en los que nos expresan que los Alcaldes tenemos que acostumbrarnos a no mantener la misma comunicación que manteníamos con la AEE, lo que considero es una falta de respeto al País, que solo pide a gritos tener uno de sus servicios esenciales”, señaló Hernández Ortiz.

La empresa LUMA Energy envió ayer un nuevo Memorando de Entendimiento (MOU) que luego de ser revisado por los alcaldes, el mismo no fue avalado, ya que no añade funciones inherentes para adelantar la energización y por el contrario no cumple con las expectativas, al añadir restricciones honerosas e inalcanzables, debido a la falta de información que debía anejar la empresa junto al MOU que enviaron. La información que falta tendría los requisitos para que se puedan trabajar desganches por parte de las brigadas municipales y sin esa información y la falta de claridad se hizo imposible que los alcaldes tomaran decisiones suficientemente informadas y de forma transparente.

Por su parte, los alcaldes lamentan que el gobernador Pedro Pierluisi se ha haya mantenido silente en la petición de rendición de cuentas de la empresa energética y ha permitido que en múltiples ocasiones se hayan negado a negociar con los alcaldes, incluso cuando cursaron una carta donde dejaron entender que la interpretación de la ley en la cual los alcaldes se cobijan del Código Municipal era errónea y que no podían hacer nada para ayudar a sus comunidades.

“Los alcaldes nunca recibieron un plan de respuesta por parte de LUMA y ante la ausencia de información y pocas brigadas en los pueblos, algunos municipios activamos la facultad que nos delega el Código Municipal para adelantar los servicios básicos en nuestras ciudades como por ejemplo en Villalba que activamos la Villalba Power y logramos restablecer el servicio a la mitad de nuestro pueblo”, expresó el también alcalde de Villalba.

“Continuamos viviendo situaciones desagradables en medio de la emergencia, pues durante el día de hoy me encontraba junto a mi equipo de Villalba Power ayudando al municipio de Ponce quien es un municipio que cuenta con gran cantidad de familias sin energía a causa de los llamados ‘bolsillos’ y nuevamente LUMA me amenazó con una querella en medio de la supuesta negociación en la que los mismos gerenciales habían dicho que eso no ocurriría”, dijo el alcalde de Villalba.

Los alcaldes dejaron claro que Luma no es una APP ni una agencia del gobierno, LUMA es un contratista del gobierno que no puede tener poder decisional en una emergencia por encima de los gobiernos locales. “En una emergencia sólo los Comandantes Incidentales toman decisiones para garantizar la vida y propiedad. Nadie más. El acuerdo que hagamos en el futuro debe ser con la AEE. La ley sólo nos exige notificarles. Debemos pedir a la legislatura asistencia en este tema”, expuso Hernández Ortiz

Los alcaldes le exigen al Gobernador y la Legislatura una investigación sobre la respuesta de LUMA Energy y la cantidad de brigadas asignadas por municipios. La información de cuántas brigadas se asignarán a los pueblos que más afectados están ahora mismo. “Vamos a solicitar a la Legislatura que se prepare un proyecto de ley para atender esta situación presente y que en el futuro se evite el atropello de LUMA con los municipios”, concluyó el presidente.