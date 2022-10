Legislador municipal de San Juan presenta candidatura al escaño de Cámara

El legislador municipal por San Juan, José “Cheito” Hernández, presentó hoy su candidatura para convertirse en el nuevo representante del Precinto 3 de San Juan.

“Mi compromiso para toda nuestra gente es servirles. Conozco nuestras necesidades, las comparto, he crecido en estas comunidades, no vengo de afuera a imponerme, por eso es que les quiero dar lo mejor de mí. Sé que quieren ver resultados positivos y a eso iré al Capitolio: a trabajar por ustedes”, dijo el también vicepresidente del Partido Nuevo Progresista en el Precinto3.

Hernández posee un bachillerato en relaciones públicas de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce. Como parte de su trayectoria política ha sido delegado del Precinto 3, vicepresidente y residente de la Juventud del PNP en San Juan y desde enero 2021 ocupa un escaño por dicho partido político en la legislatura municipal de San Juan.

“He estado trabajando por este Precinto desde hace muchos años, como delegado, como ayudante del ex representante y hoy senador Juan Oscar Morales, he participado como funcionario en eventos electorales, como líder de nuestra juventud, he recorrido las veredas, caminos, calles y avenidas de nuestro Distrito y hoy vengo a decirles, a todos los queridos compueblanos sanjuaneros que estoy listo para servirles desde la Cámara de Representantes dePuerto Rico”, dijo

Hernández hizo su alocución desde el Comité Central del Partido Nuevo Progresista, acompañado de más de 25 líderes comunitarios de la capital y por varios legisladores incumbentes que apoyan su candidatura.