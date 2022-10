Ciudadanos reclaman la cancelación del contrato de LUMA a tres semanas del paso del huracán Fiona

A tres semanas del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, decenas de ciudadanos y entidades solidarias se manifestaron hoy en Santurce frente al edificio de LUMA Energy en la avenida Ponce de León para reclamar la cancelación del contrato del consorcio.

“A los 16 meses que lleva LUMA de contrato, no ha podido demostrar que está capacitado para administrar la red eléctrica. Nosotros advertimos que, de ocurrir un evento como lo que estamos viviendo por el huracán Fiona, lo que iba a haber eran muertes. Ya en los 20 días que llevamos después de este evento ya van sobre 30 personas que han perdido la vida directa o indirectamente”, aseguró Karlexy Rosario, representante de los empleados desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La semana después del evento atmosférico, los empleados desplazados de la AEE expresaron que estaban dispuestos a trabajar junto a LUMA Energy para energizar la Isla luego de que miles de clientes aún estaban sin energía eléctrica. Sin embargo, Rosario sostuvo que el gobernador no respondió a sus declaraciones y que el CEO de LUMA, Wayne Stensby, dijo que “si a nosotros nos interesaba trabajar con ellos, que renunciáramos en donde estuviéramos y solicitáramos con ellos”.

Una de las manifestantes fue Norma Rodríguez, residente en Caguas, a quien le llegó la luz hace seis días, y a su madre de 90 años que vive en la avenida Las Américas en Ponce le llegó hace dos días.

“Antes ella estaba bastante bien emocionalmente, pero con tantos días sin luz y con tanto ajoro, ya no lo está… En Puerto Rico pagamos mucho dinero en impuestos para que ellos (LUMA) se lo estén robando. Estamos en un país tercermundista. Está bueno ya de que esta gente que no son de aquí se lo lleven en sacos (el dinero) y no respondan a nadie”, dijo Norma.

El consorcio informó ayer, jueves, en sus redes sociales que restableció el servicios de energía al 97% de sus clientes, es decir 1.4 millones de abonados. No obstante, al menos 50 mil clientes siguen sin luz y los ciudadanos molestos indicaron que no confían en los datos que comparte LUMA.

La representante Mariana Nogales Mollineli asistió a la protesta y mencionó que esos datos son falsos y que “han estado jugando con los números”.

“Han dicho que tienen 670 brigadas, de dos mil a tres mil empleados, pero todo eso es falso. No nos han dado los listados ni la información a la legislatura, así que esas son especulaciones. Están tratando de calmar a la gente dando números falsos”, indicó la legisladora.

Añadió que en un momento dado el contrato se va a cancelar y “esa gente se va a ir del país”.

Asimismo, Raquel, una de las representantes del grupo de adultas mayores llamado “Las Doñis” aseguró que estuvo 12 días sin luz en su hogar en el campo de Naranjito.

“A Pierluisi que elimine el contrato de LUMA. Es un contrato leonino y no se está beneficiando el pueblo. Es todo para ellos, para él, para los bonistas y para el gobierno. Ellos no piensan en el pueblo, especialmente la gente del suroeste”, mencionó Raquel.

Por su parte Angélica Acosta portavoz de la Ruta de la Verdad señaló que el mal desempeño del consorcio y la inestabilidad del sistema energético afectan de forma desigual a las mujeres en el país.

“Nosotras las mujeres somos la mayoría de los hogares pobres de este país o somos las cuidadoras o las madres, tenemos 20 mil funciones. Así que este modelo de privatización de energía del contrato de LUMA es un atentado directo a las mujeres de este país porque nos pone en precariedad aun más, nos pone a decidir de donde vamos a sacar el dinero, cogemos un segundo o un tercer empleo para poder subsistir, no para tener lujos”, expresó la también portavoz de Mujeres Contra LUMA y trabajadora de la industria privada.