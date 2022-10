LUMA asegura es “categóricamente falso” que se haya amenazado al alcalde de Jayuya

La empresa encargada de la red de distribución de energía del sistema eléctrico de Puerto Rico, LUMA Energy, negó que amenazaran con llevarse brigadas del municipio de Jayuya como alegó el alcalde luego de que este trajera su propio equipo de trabajo para laborar en el restablecimiento del servicio en el municipio.

En declaraciones enviadas a este medio, tras las expresiones del alcalde, LUMA aseguró que es “categóricamente falso” que se amenazara al alcalde e indicaron que se llevó a cabo una reunión con el municipio para coordinar el trabajo de cada ente.

“A principios de esta semana, tuvimos reportes de brigadas no autorizadas trabajando en el sistema eléctrico en el municipio de Jayuya. Esto representa una amenaza seria a la seguridad pública que no puede ignorarse. LUMA se comunicó con el alcalde y la policía local para discutir roles y responsabilidades, así como exhortar que se lleve a cabo una mejor coordinación de los esfuerzos de restauración en la zona y que estos sean más seguros. Cualquier insinuación de que LUMA amenazó al alcalde es categóricamente falsa. Nuestra meta es velar por la seguridad de la gente mientras restablecemos el servicio de todos nuestros clientes”, leen las declaraciones de la empresa enviadas a este medio.

Del mismo modo, LUMA aseguró que en otros países no se permite la intervención de otros entes fuera de la red de energía para trabajar con este tipo de infraestructura.

“En ninguna parte de los Estados Unidos, Canadá o de cualquier nación moderna se permite que trabajadores de servicios públicos sin la debida capacitación trabajen en líneas eléctricas por el riesgo que supone eso para la seguridad pública y el sistema eléctrico. Los trabajadores sin preparación pueden exponerse a sí mismos, al público y a nuestras brigadas a riesgos de seguridad significativos. Los trabajos no autorizados en las líneas eléctricas también retrasarán y pondrán en peligro los esfuerzos de restablecimiento del servicio en todo Puerto Rico”, añade.

En el día de ayer, el alcalde de Jayuya alegó que enfrentaba una querella radicada por personal de LUMA Energy contra el municipio en la Policía.

Según el alcalde, además, amenazaron con llevarse las brigadas de este pueblo si el municipio continúa patrullando, desganchando y adelantando trabajos de reparación para que más sectores (y bolsillos) puedan ser energizados.

“Nosotros contratamos una compañía privada y a un perito electricista, sabiendo que el proceso ha tomado más tiempo de lo normal y respondiendo al llamado de cientos de personas que están desesperadas. Gente que me dice “ya no aguantamos más”. Antes, durante y después de la emergencia nosotros (Municipio de Jayuya) nos hemos hecho disponibles para hacer trabajos en coordinación con ellos y mantener buena comunicación en beneficio de nuestra gente, pero eso no ha resultado” dijo el alcalde en declaraciones escritas.

“Son pocas las brigadas y a veces para uno o dos trabajos al día. A veces vemos los camiones y no sabemos a dónde se dirigen o en qué podemos ser de ayuda para facilitarles el trabajo y agilizar el proceso. Es una falta de respeto que en medio de una emergencia utilicen tantas excusas para alargar el proceso de energización de tanta gente que lo necesita y hasta depende de ello para vivir. Nosotros queremos luz para todo Jayuya y la necesitamos ya”, añadió.