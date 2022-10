Polvo del Sahara provocará cielo brumoso en P. R. este jueves

STORY OF THE DAY / HISTORIA DEL DIA



Hazy skies today from Saharan Dust. Stronger waves along the northern Coastline of PR due to a northerly swell.



Cielo brumoso hoy debido a polvo de sahara. Olas fuertes en la costa norte de PR debido a una marejada del norte.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/6yKXZokX3L