Obispo de Caguas truena contra LUMA Energy y el Gobierno

El obispo de la Diócesis de Caguas, Eusebio Ramos Morales, criticó el jueves a los directivos de LUMA Energy y del Gobierno de Puerto Rico, por el tiempo que ha tomado restablecer el servicio eléctrico luego del sistema atmosférico Fiona.

“A diecinueve días del paso de la tormenta-huracán Fiona por Puerto Rico, son muchas las personas y comunidades que aún carecen de electricidad, por lo que se ve afectada la salud y su calidad de vida. Ya comienza a apoderarse la indignación y la frustración en diversas personas y sectores. Sufren los enfermos y ancianos, los niños y familias, a causa de la ineficiencia e insensibilidad de una compañía que claramente ha priorizado sus intereses económicos por encima del bienestar del país. Aceptar la verdad y la realidad de lo que vive el país se hace urgente para poder enfrentar los problemas y dificultades de todo un pueblo”, dijo Ramos Morales en declaraciones escritas.

“Por una parte, la compañía no tiene el suficiente personal para enfrentar con diligencia los daños de la red eléctrica ante el paso un fenómeno natural, uno entre tantos de los que hemos vivido. Pero no solo es la falta de personal, sino también que su plan de logística fracasó. Las supuestas “brigadas por regiones” no hicieron ninguna diferencia para minimizar el levantamiento de la red eléctrica. Además, dentro de su plan de contingencia parece que no entraron los asilos de ancianos y otros centros de enfermos o de personas vulnerables. La mayor parte del país apenas sufrió consecuencias por esa tormenta-huracán, pero todos nos quedamos sin energía eléctrica. En la región más afectada, todavía hoy, son muchas las comunidades y barrios que carecen de este servicio, y para algunos se complica porque no se pueden energizar las plantas para bombear agua”, continuó.

“No solo hay que pedir responsabilidad y compromiso social a esta compañía; también hay pedirlo a las personas responsables de gobierno para que asuman con mayor entereza su compromiso con el país. Sin supervisión y negándonos a ver la realidad, no podemos echar el país hacia delante. “Fiona” nos ha traído una gran oportunidad de evaluación, y también de toma de decisiones urgentes. El presidente de Estados Unidos así lo percibió, lo manifestó y prometió su ayuda. ¡Ojalá que esta compañía y los líderes locales también asuman su responsabilidad ante la forma nefasta en que manejaron esta situación para devolverle a nuestra gente este vital servicio dentro de un tiempo razonable! Es algo que no ocurrió. Que no se repita la tragedia del huracán María, en que miles de muertes pudieron haberse evitado. Cada día sin luz y sin agua es un calvario para muchos enfermos y ancianos, en un país donde la mayoría de la población es de edad adulta avanzada”, añadió el religioso.

En el municipio de Caguas, los Barrios Borinquen, Beatriz, Río Cañas y Tomás de Castro llevan sin energía eléctrica desde el paso del Huracán Fiona.