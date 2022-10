Esposo relata difícil situación que enfrenta para mantener con vida a su esposa encamada

A más de dos semanas del apagón provocado por el paso del huracán Fiona, un hombre narró este miércoles la difícil situación que vive a diario para mantener con vida a su esposa, quien depende de equipos médicos eléctricos.

Tras el paso del huracán Fiona, cerca de 400 familias continúan sin luz en el barrio Piedras Blancas de Yabucoa.

Según reporta la periodista Sylvia Verónica Camacho (NotiCentro) el hogar de Mirella y Alberto Rodríguez es uno de los miles que aún no tienen el servicio de energía eléctrica.

Alberto Rodríguez indicó que su esposa, Mirella, está encamada desde hace cinco años y depende de una máquina de oxígeno y otros equipos para vivir. Sin embargo, la falta de energía eléctrica complica el proceso de cuidado.

“Cuando sale el gobernador por televisión hablando de que si está a otro nivel la compañía de electricidad, y yo que estoy viviendo aquí día a día, que cada vez que se me va la luz tengo que correr a prender la planta o poner las baterías para que ella si pueda seguir viviendo. La verdad es que el coraje que uno siente, no te digo las palabras que normalmente digo porque no las pueden publicar, pero es un coraje inmenso”, expresó Alberto en el reportaje.

El caso de Mirella y Alberto Rodríguez no es el único. En el reportaje, una hija explicó que a diario gasta cerca de $30 en gasolina para mantener encendidos los equipos médicos que mantienen con vida a su madre.

Además, la falta del servicio eléctrico ha afectado a los pequeños comercios; dueños adelantaron se verán obligados a cerrar si pronto no vuelve la luz.