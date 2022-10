Discover Puerto Rico asegura que continúa la percepción positiva de la Isla como destino turístico tras el huracán Fiona

Discover Puerto Rico anunció hoy que tras el paso del huracán Fiona no hubo cambio en la percepción positiva de la Isla como destino turístico o la probabilidad de viaje en los próximos 12 meses.

La agencia invertirá cerca de $3 millones para sus esfuerzos publicitarios en lo que queda de año a través de iniciativas de ventas, promociones en ferias comerciales, eventos industriales y relaciones públicas, trabajos que continuaron ininterrumpidos luego del paso del huracán.

Discover Puerto Rico contó con 90,300 empleos en recreación y alojamientos para agosto del 2022, la cifra más alta en su historia, por lo que su protección es urgente.

“Confiamos que ese espíritu boricua del que todos nos sentimos orgullosos y que celebramos con tanto ahínco, nos siga abriendo el camino hacia la normalidad y estabilidad. Nos toca ahora redoblar esfuerzos para impulsar el turismo y retener el sitial que nos hemos ganado entre los viajeros”, sostuvo el Principal Oficial Ejecutivo de Discover Puerto Rico, Brad Dean.

Discover Puerto Rico recopiló datos para entender el impacto del huracán en la industria turística

Según Cecilia Rodríguez, una de las analistas de datos de Discover Puerto Rico, aunque en la primera semana después del huracán se registraron cancelaciones para el periodo y el primer trimestre del 2023, el 76% de las reservaciones continuaron sin alteraciones.

Añadió que las estrategias de mercadeo mejoraron el posicionamiento de la Isla como destino turístico provocando que para la segunda semana después del fenómeno natural aumentaran las reservaciones en un 20%.

Entre los hallazgos, también se encontró que las reservaciones futuras en los alquileres a corto plazo mermaron durante la primera semana después del ciclón en comparación a cómo estaban la semana previa del huracán, pero ya para la segunda semana habían repuntado y estaban por encima de los niveles previos al huracán.

En cuanto a los hoteles, la demanda no mermó para los próximos meses, en cambio hubo un aumento de 11%, que en parte se debe a que, durante el mes de octubre, habrá reuniones de grupos grandes y ninguno ha cancelado al momento. En los días previos al huracán Discover Puerto Rico se enfocó atender las inquietudes de los planificadores de convenciones y, con sus acciones, impidieron las cancelaciones.

Una encuesta de Strategic Marketing & Research Insights y llevada a cabo entre potenciales clientes reflejó que el 79% percibía que Puerto Rico ya estaba abierto a viajeros o lo estaría muy pronto tras el paso del huracán.

Por su parte, la firma Destination Analysts encontró que, después del paso del huracán Fiona, el 65% de los potenciales viajeros percibía a Puerto Rico como un destino atractivo, comparado con el porcentaje adjudicado el pasado mes de marzo (76%), pero mayor al que se tenía en abril de 2021 (58%), año en que la industria rompió récords en ingresos por alojamientos, recaudos del llamado “room tax” y gastos de los visitantes, entre otros.

Estrategias de mercadeo, comunicaciones y ventas

La estrategia de comunicaciones la dividieron en tres fases: conocer la situación, informar la situación y la ejecución del plan de mercadeo.

Los días previos al huracán Discover Puerto Rico avisó a medios especializados en turismo sobre la emergencia, emitió alertas a los viajeros y se comunicó con líderes industriales para auscultar situaciones específicas.

La fase de ejecución del plan de mercadeo comenzó el pasado lunes cuando la agencia pautó publicidad paga en los principales mercados como en la ciudad de Nueva York, Boston, Washington D.C., Philadelphia y Orlando.

Asimismo, los próximos 7 a 15 días después del huracán atendieron las percepciones erróneas en el exterior sobre la situación en el país y capturaron imágenes de los puntos de interés que estaban en condiciones de visitarse para que los posibles visitantes observaran el estado de Puerto Rico.

Glorianna Yamin, encargada de mercadeo y ventas en Discover Puerto Rico, aseguró que esta última fase incluye una campaña de transición con una duración estimada de seis semanas en lo que la Isla regresa a la normalidad.

“La intención de esto es que los consumidores empiecen a ver que esos puntos de interés para ellos están totalmente recuperados o no fueron afectados. No es que estamos ignorando esos ‘locations’ que sí fueron afectados, pero vamos a ir transaccionando poco a poco y mientras nos vayan informando que todos esos puntos de interés no están abiertos para el público vamos a ir capturando contenido de eso”, aseguró Yamin.

Del mismo modo, Discover Puerto Rico mantuvo su participación en el US Travel Week, la feria comercial más grande que promueve el turismo de europeos a los Estados Unidos y sus territorios, participó en el Foro Global de Turismo Skift y en promociones conjuntas con Condé Nast en las ciudades de Londres y Madrid.