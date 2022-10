Conoció a reo por Facebook y cuando lo fue a visitar a la cárcel la intentó matar

Tal como pasa en todas partes, los reos de igual manera tienen contacto con el exterior a través de Internet. Esto causó que una mujer conociera a un hombre por Facebook y a la semana se enterara que estaba preso. De acuerdo a Crónica, a los cinco meses lo fue a visitar por primera vez al penal 49 de Junin.

El sujeto cumplía pena por ejercer violencia de género contra su expareja y por “haber intentado matar a su excuñado”.

La denunciante, en conversación con el medio argentino, pidió que no liberen a Javier Baldovino, con quien mantuvo una relación que duró un año y diez meses, y el fin de semana pasado habría ejercido violencia de género contra ella en el baño del penal, cuando lo fue a visitar.

Relató que “estábamos charlando y le pido que me muestre fotos de su hijo. Ahí es cuando abre el Facebook, y veo que tiene una foto con otra mujer en otro perfil de Facebook trucho”. La mujer explica que el hombre mantendría otra relación paralela desde hacía cinco meses. Según su relato, ella le saco el télefono, y salió corriendo hacia el baño.

“Él me siguió al baño, y me dice - ´Dame el télefono´-, yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás, y me apreta muy fuerte el cuello, y me saca el télefono”, contó la denunciante, a la vez que remarcó que en la zona de los baños “no hay seguridad”, y agregó: “Tranquilamente me podría haber matado”.

Luego del ataque la mujer le decía: “Yo me quiero ir, le digo, pero me dice-´No te vayas´-, sino vas a ver lo que te pasa afuera”, contó y agregó que también fue víctima de amenazas, por lo que estampó una denuncia.

“Puede venir él o mandar a alguien. Me da miedo que lo suelten y venga a buscarme”, dijo la denunciante.