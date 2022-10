Alcalde de Jayuya dice que LUMA lo denunció y lo amenazó con llevarse las brigadas

El alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González, enfrenta una querella radicada por personal de LUMA Energy contra el municipio en la Policía.

Según el alcalde, además, amenazaron con llevarse las brigadas de este pueblo si el municipio continúa patrullando, desganchando y adelantando trabajos de reparación para que más sectores (y bolsillos) puedan ser energizados.

“Nosotros contratamos una compañía privada y a un perito electricista, sabiendo que el proceso ha tomado más tiempo de lo normal y respondiendo al llamado de cientos de personas que están desesperadas. Gente que me dice “ya no aguantamos más”. Antes, durante y después de la emergencia nosotros (Municipio de Jayuya) nos hemos hecho disponibles para hacer trabajos en coordinación con ellos y mantener buena comunicación en beneficio de nuestra gente, pero eso no ha resultado” dijo el alcalde en declaraciones escritas.

“Son pocas las brigadas y a veces para uno o dos trabajos al día. A veces vemos los camiones y no sabemos a dónde se dirigen o en qué podemos ser de ayuda para facilitarles el trabajo y agilizar el proceso. Es una falta de respeto que en medio de una emergencia utilicen tantas excusas para alargar el proceso de energización de tanta gente que lo necesita y hasta depende de ello para vivir. Nosotros queremos luz para todo Jayuya y la necesitamos ya”, añadió.