Alcalde de Cayey a LUMA: “Esto no se mide en por ciento, se mide en familias necesitadas”

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, señaló que el tema de las familias que aún están a oscuras no es un tema que deba medirse en porcentajes de zonas con servicio de energía eléctrica, porque a su juicio no hay manera de confirmarlo.

“LUMA Energy publica unos por ciento de energización donde no hay manera de confirmar eso. Lo que nosotros estamos viendo son zonas enteras. En Cayey podemos decir que al mediodía de hoy jueves, entre 1,000 y 2,000 familias está a oscuras”, sostuvo.

“Yo no sé hablar de por cientos de energización cuando se trata de dolor y de sufrimiento. El dolor y el sufrimiento no se mide en por ciento. Yo no sé el por ciento de energización de Cayey yo sé cuántos barrios, sectores, familias, seres humanos no tienen luz ni agua. Yo los puedo llevar para que vean el dolor que produce 20 días sin servicios esenciales”, añadió el alcalde.

La ciudad de Cayey consta de 22 barrios, sumado al centro urbano, sede de la municipalidad, comercios, industrias, colegios y universidades.

“La propia gerencia de LUMA admite que no tiene manera de saber cuántas zonas son los llamados bolsillos sin luz. Se enterarían si los clientes llaman. Por eso es que hemos generado la iniciativa ciudadana ‘Marcha de los Bolsillos’, para que la ciudadanía acuda mañana viernes a una de las 25 oficinas regionales de LUMA en todo Puerto Rico desde las 7:00 de la mañana y se hagan sentir”, añadió Ortiz Velázquez. El listado de las oficinas regionales está accesible mediante el portal del consorcio: https://lumapr.com/sobre-luma/nuestras-oficinas/

Este fin de semana se cumplen tres semanas del paso del huracán Fiona por Puerto Rico.

“La temporada de huracanes termina el 30 de noviembre y ya el Centro Nacional de Huracanes inició esta mañana los boletines acerca del potencial ciclón tropical 13, que tiene alto potencial de desarrollo ciclónico en los próximos dos días. La agencia señaló que es posible que para mañana, viernes, este disturbio se convierta en una tormenta tropical. Eso evidencia que Puerto Rico tiene que ser estar preparado y continuar fiscalizando a LUMA Energy”, finalizó Ortiz Velázquez.