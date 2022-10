AEE no descarta que se vuelva a ir la luz en la tarde

Luego de que en horas de la madrugada ocurriera un apagón por la salida de las Unidades 5 y 6 de la Central Costa Sur de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el director ejecutivo de la agencia no descartó que en el momento pico de generación ocurran más interrupciones de servicio.

“De no entrar las unidades en su momento pico y durante la tarde, no va a poder ser atendida y habrá interrupciones de servicio por ese particular hasta que esas dos unidades no entren en servicio. Puede que se afecten algunos clientes dependiendo de la demanda de esta tarde pero según el pronóstico que tenemos a la fecha es probable que si no entran esas unidades tengamos que hacer interrupciones de servicio a los clientes”, expresó en entrevista con Noticentro (Wapa TV).

La AEE indicó a través de Twitter que ya pudo conectar la Unidad 6, sin embargo, al Unidad 5 continúa fuera de servicio.

“Personal técnico AEE en Central Costa Sur, luego de finalizar la normalización de los equipos y sistemas, sincronizó la Unidad 6 al Sistema Eléctrico a las 10:51am. La Unidad 5 no está disponible, preliminarmente aparenta tener daños el motor de la MDBFP. Se evalúa la TDBFP”, lee la comunicación de la AEE en Twitter.

“Exhortamos a todos nuestros clientes a reducir el consumo de energía para minimizar el por ciento de clientes que puedan verse afectados por la falta de capacidad y reserva actual en el sistema de generación”, añade.

Un problema en la central Costa Sur en Guayanilla provocó en la noche del miércoles y la madrugada del jueves apagones en varios sectores de la isla, informó la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“A las 3:50 a.m. el operador de las Unidades 5 y 6 de Costa Sur perdió el control de las 2 unidades ocasionando que ambas salieran de servicio. Director de Operaciones de Generación está en la Central para evaluar lo ocurrido y retornar las unidades a servicio a la brevedad. Esta situación ocasionó la activación de bloques de relevos de carga en varias zonas de Puerto Rico”, escribieron los portavoces de la AEE en su cuenta de Twitter.

El evento dejó sin servicio a 250 mil abonados. Se informó que las unidades de reserva comenzaron a operar, pero puede haber abonados todavía sin servicio, relacionado a este incidente.