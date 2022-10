Tatito Hernández dice es “evidente” que no se siguió un plan para atender emergencia con servicios de agua y luz tras Fiona

Para el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez es evidente que no se siguió un plan para atender la emergencia, luego del paso del huracán Fiona, en el tema del restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable. “Eso es lo más lamentable, pasaron los huracanes Irma y María y aquí debería haber un protocolo alineado a esas realidades de cómo nos preparamos”, dijo Hernández Montañez a su salida de una Vista Pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.

En la vista, los principales ejecutivos de LUMA Energy no pudieron explicar como fue que atendieron el proceso de llevarle energía eléctrica a las 251 facilidades que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados estableció como críticas.

A juicio de Hernández Montañez, también es evidente que el principal ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby no tiene experiencia en el manejo de un sistema energético como el de Puerto Rico.

“Yo creo que es evidente en lo que ha expresado Wayne Stensby de qué él no tiene ningún tipo de experiencia y qué no estaba preparado para manejar un sistema energético en el trópico que no había una comunicación efectiva ni con los alcaldes ni con la autoridad de acueductos que es prioridad y ni siquiera por escrito el habla de un plan que no ejecutó porque él no estuvo en el Field él se quedó en una oficina con aire acondicionado manejando asuntos administrativos”, sostuvo el presidente cameral.

Criticó además la insistencia de Stensby de comparar el evento atmosférico de Fiona con el huracán María.

“El tipificar esto como algo extraordinario verdaderamente él no conoce nada de Puerto Rico es porque este es el trabajo de Puerto Rico nosotros estamos en el Caribe en el paso de huracanes todos los años siempre vamos a tener el efecto de la realidad de qué los huracanes pasan por nuestra Isla”, sentenció.