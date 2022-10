Procurador del Ciudadano solicita a LUMA Energy que se termine de energizar

El procurador del ciudadano, Edwin García Feliciano, manifestó el miércoles, que habiendo transcurrido 18 días desde el paso del huracán Fiona, resulta cuestionable el que LUMA Energy no tenga todas sus brigadas desplegadas en los pueblos de la región suroeste de la Isla.

“Ese es el grito que han hecho alcaldes del PNP y del PPD”, señaló García Feliciano en declaraciones escritas.

“Si a esta fecha, en efecto se tiene el 92 por ciento de los abonados con servicio de energía eléctrica, se aplaude, pero no se puede desfallecer o bajar la guardia cuando estás a punto de llegar a la meta. Eso lo saben muy bien los corredores(as) de larga distancia, quienes tienen que administrar sus energías para poder ser competitivos en el tramo final de la carrera”, añadió.

García Feliciano enfatizó que es un buen momento para que las alianzas público – privadas y el licenciado Fermín Fontánez, así como el recién nombrado enlace de Fortaleza con LUMA Energy, licenciado Francisco Berrios Portela, ejerzan sus buenos oficios, para lograr que en los próximos días se alcance el 100 por ciento de energización en todo Puerto Rico. Esto realizándose de una manera coordinada con alcaldes y alcaldesas, que una vez más, son el frente de batalla de cualquier situación por la que se atraviesa.

“Ojalá que los que hoy los defienden y los aplauden no sean los mismos que mañana pidan la eliminación de sus ayuntamientos”. “Así fue en el pasado, luego de Hugo, Georges, María, Terremotos y Pandemia” puntualizó.

Cada alcalde(sa) debe sentir el apoyo total del gobierno estatal y de LUMA Energy en el último tramo de la carrera. Este no es el momento para hablar de normalidad y de que está conforme con lo que se ha hecho, mientras haya abonados y abonadas que no cuenten con servicio de primera necesidad como lo es el de energía eléctrica. Hay que tener presente que, mientras no haya ese servicio, el gasto por concepto de adquisición de combustible por parte de cada abonado, es altísimo. Esto sin contar lo que eso representa en costos de alimentos, pero más importante aún, cuánto eso pudiera representar en el deterioro de la salud y de la calidad de vida de muchos hermanos y hermanas puertorriqueñas, que carecen del servicio.

Por último, el procurador señaló que es necesario meterle mano al asunto, con toda la fuerza que LUMA pueda tener, así como subcontratar aquellos trabajos (desganche, hinca de postes, etc.) que otros pueden hacer.

“Lo que está en juego son los derechos humanos de estos ciudadanos, que exigen que, en un mínimo de tiempo, se atiendan estas necesidades, para poder ejercer el disfrute a la propiedad, a tener una buena salud, a seguridad, a la vida y otros derechos, que se ven diezmados o anulados, cuando no se tiene un servicio de esta naturaleza”, recalcó el procurador, quien además instó a las agencias de gobierno concernidas a velar de cerca esta situación en cada uno de los municipios en donde aún no se ha restablecido el servicio de energía eléctrica.