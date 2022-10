El resurgimiento del cólera en Haití amenaza a 1,2 millones de niños

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La agencia entronca esta emergencia sanitaria, que suma ya al menos siete muertos, con la incertidumbre y la inseguridad en que vive sumido Haití. El representante de UNICEF, Bruno Maes, ha señalado que "muchas de las familias haitianas más pobres no tienen otra opción que beber y usar agua no potable", un factor de riesgo para el contagio.

"Las familias no pueden comprar jabón para lavarse las manos, no se recoge la basura en las calles, los hospitales están cerrados o no pueden operar. Todos estos ingredientes han convertido a Haití en una bomba de relojería para el cólera. Ahora ha explotado", ha agregado.

En Cité Soleil, epicentro del brote de cólera, una quinta parte de los niños menores de cinco años sufren desnutrición y UNICEF no descarta que, hambrientos y sin atención, "muchos" menores puedan morir víctimas de la enfermedad. El anterior brote, concluido en 2018, dejó casi 10.000 fallecidos en total.

En el ámbito estrictamente sanitario, 17 de los 22 grandes centros médicos pueden terminar cerrando por falta de combustible y unos 50.000 niños y niñas y recién nacidos podrían no recibir atención médica en las próximas semanas. Además, los grupos armados controlan el puerto de la capital, lo que lasta el reparto de suministros.

Maes ha advertido de que "el cólera puede propagarse fácilmente como un reguero de pólvora por todo Haití si las personas siguen sin tener acceso a los servicios básicos de salud, agua e higiene, o estos tienen un acceso limitado debido a la inseguridad". Por ello, ha planteado como prioridad adquirir y repartir agua potable, cloro y jabón, pero también "encontrar formas de llegar a las familias más pobres en las áreas controladas por las pandillas".