Jenniffer González anuncia grupo multisectorial para buscar la permanencia de fondos Medicaid

La comisionada residente Jenniffer González Colón anunció el martes, un grupo multisectorial relacionado a la salud, junto a otros del sector privado y comercial, que se encargarán de buscar en el Congreso, que los fondos que recibe Puerto Rico de Medicaid puedan continuar, bajo los términos actuales o lograr su permanencia.

“Este tipo de esfuerzo ha sido positivo en el pasado. Cuando juramenté como comisionada residente fue el primer memorando que logramos, y aquel momento fue con el Colegio de Médicos y con grupos como los que estamos aquí, y fuimos al Congreso para buscar fondos por el huracán María y se consiguió lo que nunca antes, el cien por ciento de fondos federales para Puerto Rico en temas de Salud. Posteriormente a eso, cuando se hace la reautorización, ambos bajo la administración Trump, se logró el segundo por ciento más alto que fue con el 86 y 76 por ciento. Así que, si, estos grupos son bien efectivos”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Ahora lo que queremos es permanecer, obviamente, la perfecta fuera el cien por ciento, pero vamos a pedirlo más, pero sabiendo que el 76 por ciento es mucho más del 55 por ciento que Puerto Rico tiene por ley. Estos esfuerzos son bien importantes porque no es solamente el gobernador, la comisionada residente, no el secretario de Salud, es toda la industria, todo el sector, todo el componente de salud de Puerto Rico, de parte de la academia, parte del proveedor, asegurador, hospital y todos los relacionados y con las organizaciones nacionales”, añadió.

Explicó que durante la consideración en el Congreso de cualquier legislación que pueda incluir los fondos de Medicaid que se añadieron al pareo con fondos estatales, y otros proyectos en la Cámara de Representantes federal. Estos son los proyectos 1825, 1826, 1823, 2217, 7997 y el 265 que atienden temas para Puerto Rico como Medicaid, entre otros, y aumenta las aportaciones federales.

Para González Colón, el mejor escenario sería “que sea permanente. En su defecto, que sean cinco o siete años para que la industria pueda planificar, el Departamento de Salud tenga certeza en la contratación”.

“Ustedes recuerdan los fondos que se aprobaron tardíamente, pero se perdieron fondos federales por casi tres meses porque el gobierno de Puerto Rico no pudo sacar los contratos a tiempo ni las aseguradoras para poder manejar ese dinero que llegó. No quiero que eso pase. Y si tenemos años no aprobados, pues que se planifique el gobierno y corra de manera ordenada”, añadió.

Mencionó que como un tercer escenario, “si se va a dar por dos años, que pudiera significar un máximo, que es un mínimo de tres mil seiscientos millones de dólares, que es lo que Puerto Rico estaría necesitando y lo que está gastando actualmente”, concluyó.

Entre los grupos, está AARP Puerto Rico, la Academia Americana de Pediatría Capítulo de Puerto Rico, la Asociación de Compañías de Seguros, la Asociación de Industriales, la Asociación de HIPAS de Puerto Rico, la Asociación de Laboratorios Clínicos de la Isla, la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, la Asociación de Farmacias de la Comunidad, la Asociación Médica de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Cámara de Comercio del Sur, el Centro Unido de Detallistas, planes médicos, universidades, entre otros.