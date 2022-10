Cinco barrios de Orocovis permanecen a oscuras

El alcalde de Orocovis, Jesús E. Colón Berlingeri, denunció hoy que aún cinco barrios del municipio se mantienen en total penumbra y la comunicación con LUMA Energy es deficiente.

Según el primer ejecutivo municipal se trata de los barrios Ala de la Piedra, Bauta Abajo, Bermejales, Cacaos y Pellejas, donde residen alrededor de 5,000 personas que representan el 21% de los abonados de LUMA en el municipio. Actualmente un 79% de los clientes en Orocovis cuentan con el servicio de energía eléctrica.

“Estos barrios no únicamente no tiene luz, tampoco el servicio de agua, es intermitente por la falta de luz, precisamente, y el acceso a estos barrios ha sido uno difícil. En estos barrios hubo derrumbes bastante difíciles, uno queda en la carretera 143 y otro queda en la carretera 590. Adicional a eso hay otro derrumbe bajando hacia el barrio Cacao que queda en la carretera 157. Ahí hay paso pero es un paso poco limitado para vehículos livianos. Las demás carreteras están totalmente clausuradas, aunque estamos trabajando unos accesos de manera temporera. En el caso de la 143 lo estamos trabajando junto al municipio de Villalba. En el caso de la 590 lo estamos trabajando nosotros como municipio y esperamos dar paso a finales de esta semana”, explicó el alcalde en entrevista con Metro Al Mediodía.

Indicó que actualmente la Autoridad de Carreteras comenzó las mejoras en la carretera 143 y los trabajos podrían tardar hasta seis meses.

“En el caso de nosotros estamos trabajando la mejora rápida, es un acceso tipo bypass que esperamos trabajarlo para finales de esta semana para poder dar acceso”, dijo.

Colón Berlingeri le reclama a LUMA la falta de comunicación y coordinación para el restablecimiento del servicio en el municipio. Indicó que se supone que en el municipio hayan tres brigadas realizando las labores, sin embargo, solo una se ha comunicado para solicitarle un equipo pesado que necesitaban para arreglar unas líneas, pero no llegaron al lugar acordado.

“Yo no pretendo controlar la brigada de ellos, yo lo que pretendo es que al pueblo se le informe, se le dé más o menos expectativas de cuándo va a estar recuperando, cuándo se va a estar trabajando. Es lo que por lo general recibíamos por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y es lo que esperamos también de LUMA”, apuntó.

“Durante esta mañana me informaron que iba a haber tres brigadas, una de ellas se comunicó con nosotros para prestarle algún equipo pesado que necesitaban utilizar para arreglar algunas líneas. Llegamos al lugar donde acordamos encontrarnos con ellos, la brigada no estaba allí. La otra brigada que me dicen que estaba en Orocovis, estamos verificando para ver si realmente está allí y otra que me dicen que está en el área de Bauta Abajo que es el área más afectada”, sostuvo.

El alcalde, de igual manera, repudió la expresiones de Melissa Pueyo, directora de cuentas claves de LUMA, quien en días recientes indicó que hay un choque cultural entre LUMA y los municipios por la manera de trabajar.

“El choque cultural es parte de ellos. Welcome to Puerto Rico. Puerto Rico trabaja de la manera que usualmente se ha trabajado. Entendemos que ellos quieren privatizar totalmente esto, pero ellos responden a un contrato que tienen con el gobierno de Puerto Rico. Ellos tienen una responsabilidad con este pueblo de trabajar en conjunto y en coordinación, no solo con el municipio, sino con la AAA, con obras públicas, para que eventualmente ellos puedan hacer su trabajo. Lo que ellos han dado a entender es que nosotros los alcaldes pretendemos controlar la brigada. Nosotros no pretendemos eso. Nosotros pretendemos que se coordinen los trabajos, que se les deje saber al pueblo dónde están, qué están haciendo, cuál es la expectativa de recuperación. Es lo que pretendemos”, manifestó.

“De verdad están mal. Yo llevo 24 años como alcalde, nunca nosotros hemos controlado las brigadas. Lo que sí siempre ha habido es comunicación, trabajo en equipo y es lo que pretendemos ahora. La cuestión cultural es de parte de ellos. Nosotros estamos claros en lo que queremos. El pueblo está claro en las exigencias que estamos haciendo y nosotros somos los portavoces de ese pueblo y queremos dar a respetar lo que se supone que se estén haciendo”, sostuvo.