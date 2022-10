Georgie Navarro muestra cómo le quedó su labio luego de altercado con pintor en San Juan

El representante Georgie Navarro repudió hoy el altercado que supuestamente provocó un pintor cuando salía de disfrutar del concierto de la banda Maná el pasado sábado en el Coliseo de Puerto Rico y mostró cómo quedó su labio luego de la agresión física que alega recibió.

Según Navarro, el video que circuló en las redes sociales donde se le ve alterado fue editado y no presenta cómo sucedieron los hechos. El legislador asegura que fue el hombre, al que se refirió como “pintor revolucionario” el que inició el altercado dirigiéndose hacia él con improperios.

“No es lío. Son situaciones que ocurren, que son lamentables, 1ue personas o puertorriqueños vean un político y sea sinónimo de agresión verbal o física, cuando eso no es aceptable. Nosotro podemos compartir con muchas ideologías, disfrutar en mi tiempo libre como lo hago en el pasado, pero que vengan personas a tratar de agredir a uno verbal y físicamente no es aceptable”, dijo en el programa Pégate al Mediodía de Wapa TV.

“El video está completamente editado. Lo que sale al final es lo que ocurrió primero. Cuando el empieza a agredirme verbalmente, pues ya se acabó, basta ya de los abusos. Y le estoy cuestionando y cuando veo que no me contesta, pues lo dejo y viro. Ahí es que me da el puño y yo respondo a la agresión en el ascensor. Te ponen el video al revés dando a entender o dando la percepción de que yo estoy agrediendo a esa persona cuando es al revés”, detalló.

Aseguró que ya hizo una denuncia a las autoridades contra el hombre que identificó como el pintor William Bass Morales.

“Pintor y revolucionario. De esas personas que ven a uno y ven al diablo. No, basta ya”, apuntó.

Esta no es la primera vez que el legislador protagoniza un altercado como este. Uno de ellos ocurrió en el 2019 en la Placita, en Santurce, tras alegadamente exigirle a un bouncer entrar a un establecimiento a pesar de que ya se encontraba cerrado al público. Al hacer caso omiso a las instrucciones de seguridad, el legislador quedó tendido del suelo por el guardia de seguridad.