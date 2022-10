Georgie Navarro asegura que fue agredido primero y rechaza estar ebrio durante el incidente

El representante Jorge Luis “Georgie” Navarro Suárez se expresó la mañana de hoy, lunes, tras protagonizar un altercado con otro hombre el pasado fin de semana luego de salir del concierto del grupo Maná en el Coliseo de Puerto Rico.

“A mi me agredieron primero. Me dieron por la espalda, en la boca y en el lado izquierdo del labio. Ante esto yo respondo y eso es lo que suben a las redes pero está editado el video pues no presentaron lo primero”, dijo Navarro en entrevista con NotiUno.

Georgie Navarro vuelve a protagonizar altercado con otro hombre

“Ya me cansé de tanto insulto y falta de respeto. Radiqué una querella ante la Policía por agresión ante esta persona que pudimos identificar. Yo me voy a dar a respetar.”

Este rechazó estar bajo los efectos del alcohol durante el incidente.

Esta no es la primera vez que el legislador protagoniza un altercado como este. Uno de ellos ocurrió en el 2019 en la Placita, en Santurce, tras alegadamente exigirle a un bouncer entrar a un establecimiento a pesar de que ya se encontraba cerrado al público. Al hacer caso omiso a las instrucciones de seguridad, el legislador quedó tendido del suelo por el guardia de seguridad.