Puertorriqueña recibe reconocimiento por su trabajo en la recuperación de viviendas

La organización nacional Enterprise Community Partners (Enterprise) seleccionó a la planificadora urbana y experta en desarrollo de vivienda asequible, Michelle Sugden Castillo, como una de las 40 personas destacadas en este campo, con motivo de la celebración del cuadragésimo aniversario de la entidad.

Sugden Castillo, quien es la única puertorriqueña en formar parte de “The Impactful 40″, el grupo destacado que ha ayudado a Enterprise a fortalecer comunidades, tiene una trayectoria profesional dedicada a la vivienda de interés social y al desarrollo comunitario de más de 25 años.

Desde el 2002, ha sido consultora de instituciones privadas, públicas y del tercer sector en torno a la planificación estratégica, desarrollo y financiamiento de proyectos de bienes raíces, incluyendo proyectos de vivienda asequible en Puerto Rico.

Como parte de su labor como consultora senior de la alta gerencia en la ONG Para la Naturaleza, cerró una transacción de $10 millones bajo el Programa de Crédito Contributivo de Nuevos Mercados (New Markets Tax Credit Program) y actualmente trabaja en iniciativas más amplias que asegurarán fondos que se requieren para la rehabilitación del Acueducto del Río Piedras. Como consultora senior de Habitat for Humanityof Puerto Rico y Habitat for Humanity International lidera el diseño estratégico y programático del Programa de Recuperación de Puerto Rico mediante el cual se estáninvirtiendo $60 millones en Puerto Rico. Sugden Castillo también procuró y aseguró $27 millones para el desarrollo de 140 unidades de vivienda social en Puerto Rico, Guatemala, California y Tennessee.

Desde el 2012, colabora con Enterprise, una organización sin fines de lucro que ayuda a mejorar la calidad de vida de las comunidades y quienes las integran mediante el desarrollo de viviendas asequibles bien diseñadas. A través de diversas alianzas han multiplicado los beneficios del desarrollo de vivienda local asequible. En estos 40 años han creado cerca de 529,000 hogares, invertido $36 mil millones y mejorados millones de vidas.

La visión de Sugden Castillo para los próximos 40 años es retar a los sectores de vivienda y desarrollo económico a continuar robusteciendo el ecosistema de la vivienda asequible en Puerto Rico a través de la planificación, el diseño de instrumentos innovadores de capital y programas transformadores que puedan reducir la vulnerabilidad ante futuros desastres naturales, además de fortalecer comunidades localizadas en núcleos urbanos y rurales que tengan acceso a empleos, educación y salud.

Sugden Castillo tiene un bachillerato en economía del College of the Holy Cross y una maestría en planificación urbana con concentración en desarrollo de vivienda de la Universidad de California en Berkeley, donde fue becaria de Desarrollo Comunitario del Departamento Federal de la Vivienda. Es parte de la junta asesora de Popular Community Capital elFideicomiso de Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto Rico (FIDEVI) y es miembro fundador de Affordable Housing Fundde Puerto Rico.