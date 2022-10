The Good Doctor vuelve con una nueva temporada

The Good Doctor es una serie de televisión de drama médico basada en una producción surcoreana del mismo nombre que se estrenó en 2013. A lo largo de cinco temporadas, se ha convertido en una de las series más populares de Estados Unidos.

De la mano de los productores ejecutivos David Shore y Daniel Dae Kim, The Good Doctor cuenta la historia de un joven con autismo, o síndrome de savant, que se graduó en la facultad de medicina y entró en su residencia en un hospital universitario muy competitivo. La cuestión es si podrá sobrevivir allí y encajar entre sus compañeros médicos.

“Estoy muy orgulloso de formar parte de esta serie. Lo vi hace varios años, cuando se emitió en Corea. Me encantó su mensaje, y era un género muy familiar para el público estadounidense. Pensé que sería una buena oportunidad para hacerla. Y ese fue el impulso que me llevó a intentar traerla”, dijo David Shore, productor y showrunner. “Estoy muy contento de estar detrás de las cámaras de esta serie. Siento que está en muy buenas manos, me impresionan constantemente las actuaciones. Me inspiran”.

No basta con tener la propiedad intelectual. Hay que tener a la gente adecuada detrás. Por eso fue un elemento tan crucial poder traer a bordo a alguien como Shore para dar vida a esta visión. Él escribió los guiones y partió de ahí.

“Espero que esta serie trate de algo más que de un médico atípico. Habrá gente que piense que no pertenece a ese lugar y tendrá que demostrar su valía. Pero no creo que la serie trate en última instancia de eso. Quiero debatir honestamente eso y perseguir eso, pero él es un médico atípico, pero en cierto modo, todos son médicos atípicos. Es un catalizador para el cambio entre los otros médicos, y tiene una forma diferente de ver el mundo que creo que les inspirará. Creo que tiene puntos fuertes y débiles, y queremos explorarlos igual que queremos explorar esos puntos fuertes y débiles de cada uno de nuestros médicos.”

En esta temporada asistiremos a la esperada boda de Shaun Murphy, el atípico doctor interpretado por Freddie Highmore, y Lea Dilallo (Paige Sparta).

“Hemos reunido un gran elenco, y nos sentimos muy orgullosos porque sabemos que podemos tener algo especial aquí”, explicó el showrunner.

Siempre se ha especulado en Internet que el Dr. House podría tener algo en común con Murphy.

“Se especuló a medida que avanzábamos sobre el Dr. House, y ciertamente no lo evitamos. Sin embargo, los personajes, en última instancia, no podrían ser más diferentes. Y sin embargo, en cierto sentido, se hacen muchas de las mismas preguntas. Se preguntan por qué hacemos las cosas que hacemos. El Dr. House, que me encantaba, se lo preguntaba desde un punto de vista algo cínico y desafiante. El Dr. Murphy, a quien también adoro, lo hace desde un punto de vista inocente, sin juzgar. Nos hace comprender que hay muchas cosas que hacemos en la vida que damos por sentadas, y creo que las aborda de una manera diferente y las mira con ojos nuevos. Creo que se dirige a nuestros espectadores tanto como a los médicos. Nos habla a nosotros, me habla a mí tanto como a los demás”, admitió Shore.

Según Highmore, nunca intentan representar a Shaun como todos los que viven con autismo.

“Sería algo imposible, arrogante y algo grosero, intentar decir que todos los neurotípicos estarán representados por esta persona. Pero es de esperar que se dirija a todos los que tienen diferencias. Tampoco se define únicamente por su autismo. Se traslada a este hospital. Viene de una vida tranquila en el campo. Se traslada a una gran ciudad por primera vez... Hay muchas cosas con las que se enfrenta que no están necesariamente relacionadas con su enfermedad. Así que también estamos explorando eso”.

Nueva temporada tras la pandemia de COVID-19

Antes del final de la quinta temporada se anunció la renovación de la sexta temporada de la serie, en la que la productora Liz Friedman se unió a David Shore como co-showrunner.

“Creo que lo que me atrajo de esta serie fue, en primer lugar, los guiones de David, que son tan brillantes. Hay una sutileza en ellos, una ligereza. Pero, al mismo tiempo, se las arregla para ahondar en esos temas más profundos sin ser melodramático. Nunca es forzado ni exagerado. Y luego, el personaje, creo que, por supuesto, es fascinante. Lo que creo que intentamos hacer en este caso en cuanto a la representación del Dr. Shaun Murphy es alejarnos de las versiones estereotipadas de las personas con autismo que se han mostrado en la televisión y en ciertas películas en el pasado. La primera de ellas es que, de alguna manera, carecen de emociones, que no experimentan una gama de emociones tan amplia como la de las personas neurotípicas, y, por supuesto, eso es un completo disparate”, dijo.

Friedman añadió: “Aunque no negaremos ni trataremos de alejarnos de las luchas reales que el Dr. Shaun Murphy experimentará a causa de su condición, también habrá momentos de alegría. Y eso es lo que me atrae. Hay humor en él. Entenderás lo que le hace funcionar. Descubrirás cómo y por qué y de quién se enamorará y lo entenderás como un individuo completamente formado. Y sé que parece un poco tonto tener que decirlo, pero creo que no siempre se ha hecho en el pasado”.

“Me siento libre con el personaje porque gran parte de lo que intentamos hacer al representar al Dr. Shaun Murphy es tratar de entenderlo, de qué manera piensa de forma diferente, cómo ve el mundo y lo experimenta”. — Freddie Highmore, actor británico.

La cadena había anunciado previamente que la sexta temporada tendría 22 episodios, una marcada diferencia con respecto a las temporadas anteriores, que solían tener 18 o 20 episodios. Además, la serie superará el hito de los 100 episodios.

“Parte de lo interesante de Shaun es que alterará el statu quo del hospital y hará preguntas que no se han planteado, y puede que lo haga en un momento inoportuno, pero espero que resulte edificante. Creo que gran parte de la serie no consiste únicamente en intentar encerrar al Dr. Shaun Murphy en la rígida estructura del hospital que ya existe. Es tanto eso o menos eso y más traer a otras personas al mundo que él está experimentando, ver cómo su versión del mundo puede ser mejor comprendida”.

La fecha de estreno también sigue de cerca las ventanas de estreno de las temporadas anteriores, todas ellas a finales de septiembre. La excepción a este patrón es la cuarta temporada, que se retrasó debido a la pandemia de COVID-19 y se estrenó a principios de noviembre de 2020.

“Me siento libre con el personaje porque gran parte de lo que intentamos hacer al representar al Dr. Shaun Murphy es tratar de entenderlo, de qué manera piensa diferente, cómo ve el mundo y lo experimenta. Y una de las técnicas que hemos utilizado para tratar de conseguirlo son las representaciones visuales de lo que está pasando dentro de su mente cuando está tratando de diagnosticar ciertas condiciones o actuar sobre ellas más tarde en la cirugía”, concluyó Highmore.

3

de octubre es la fecha en la que se estrenará la sexta temporada de The Good Doctor en ABC.