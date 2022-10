LUMA falta a su compromiso denuncian alcaldes

Los residentes de cuatro de los municipios más impactados por el paso del huracán Fiona por Puerto Rico aún permanecen sin el servicio de energía eléctrica, ello a pesar de que tanto LUMA Energy como el gobierno han indicado en sus respectivos portales que la meta del 90 por ciento energizado fue cumplida hoy sábado.

Sin embargo, eso del mediodía de hoy, Metro pudo confirmar con los alcaldes de Peñuelas, Guánica, Lajas y Cabo Rojo que aún miles de abonados permanecen sin el servicio eléctrico a 14 días del impacto de la tormenta.

Los ejecutivos municipales cuestionaron la veracidad de los números estadísticos provistos por el gobierno y la empresa.

“Luego de que lleváramos tres días corridos con menos de un 5 por ciento del municipio energizado, hicimos una manifestación en las oficinas de LUMA en el distrito técnico de Yauco. Después de eso se comenzó a ver una mejoría en la movilización y desde ayer están encendiendo más sectores”, explicó Gregory González, alcalde de Peñuelas quien aseguró, no obstante, que el número de clientes energizados continúa siendo demasiado bajo.

“Actualmente el porcentaje de Peñuelas está entre un 12 a un 15 por ciento. Temprano en la mañana de hoy me comuniqué con el personal de LUMA que nos suple los datos, para conocer la información más reciente y los planes de hoy. Me dijeron que tenían una reunión ahora en la mañana y que en un rato me devolvían la llamada”, añadió.

A eso de las 12:30 de hoy LUMA no se había comunicado con el alcalde.

El alcalde dijo esperar que hoy se comiencen a energizar más sectores pero que, según su experiencia, no sería una labor tan sencilla como el consorcio ha dicho.

“Lo veo un poco difícil (la energización completa de Peñuelas) porque ayer mismo, mientras estaban energizando, explotaron transformadores y de igual forma hay demasiados postes en el piso. Si envían brigadas a atender la situación de los postes y los cables en el piso, y a realmente trabajar con el asunto, podría lograrse una energización más amplia, pero si lo que vienen es al fishureo, pues ahí está el problema”, indico.

González dijo que dos hogares de ancianos en su municipio necesitan el servicio de manera urgente, uno localizado en el barrio Cuevas y el otro en la urbanización Brisas del Guayanés.

Por su parte, Ismael Rodríguez, alcalde de Guánica, confirmó que hoy amanecieron brigadas de LUMA trabajando en su municipio, pero denunció que aún muchos sectores continúan sin el servicio de energía.

“Anoche (viernes) lograron prender un área adicional en la zona de Bélgica Caño, pero la mayoría de los sectores y barrios están sin el servicio. No tengo el número exacto, pero como un 25 por ciento del municipio sigue sin servicio”, indicó Rodríguez a Metro.

“Veo que están trabajando, pero no me confío porque la verdad es que ya perdimos la confianza en lo que nos dice LUMA. La comunicación es la falla más grande, lo he dicho constantemente. La comunicación de LUMA con el municipio no es efectiva, los que se contactan conmigo como alcalde son empleados gerenciales que no están en la calle, los que saben dónde están las líneas en el piso, donde están las fallas y ese es el problema”, denunció el ejecutivo municipal.

El alcalde criticó la cultura de hermetismo que LUMA trata de imponer en la comunicación con los alcaldes en instó a la empresa a ser más flexibles con la información que se les brinda a los municipios ya que son estos los que contestan directamente las interrogantes de la ciudadanía.

Datos no precisos

Asimismo, el alcalde de Lajas, Jayson Martínez, denunció a Metro que su municipio apenas tiene entre un 15 a un 20 por ciento de su población energizada y señaló que los datos brindados por la empresa no son precisos posiblemente, dijo, porque se basan en otros criterios y no es clientes energizados.

“Tal vez ellos se basan en que tienen las subestaciones prendidas, pero no se basan en que tienen la transmisión en funcionamiento. Ahora mismo aquí en Lajas, de 23,000 habitantes, no hay más de 4,000 con servicio”, dijo.

“LUMA solamente energiza el troncal de cada alimentador. Lajas tiene ocho alimentadores y hay un alimentador que está prendido hace tres días, pero no está dando servicio a la gente. Solamente trabajaron con tres alimentadores prendidos, tengo uno que está casi a un 80 por ciento del alimentador, que es la comunidad de La Parguera, pero en el pueblo, el alimentador principal, que es el uno, de un 100 por ciento, lo más que puede tener es un 5 por ciento energizado”, añadió.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales, envió un fuerte mensaje a LUMA Energy y los instó a mostrar mayor sensibilidad con sus clientes.

“Lamentablemente, [en] los últimos tres días los esfuerzos de LUMA bajaron drásticamente en nuestro pueblo, dándole la razón a los ciudadanos de que no cuentan con el personal suficiente para trabajar esta emergencia. Nos movieron brigadas para otros pueblos de las que estaban aquí. LUMA faltó a su compromiso y esto no es aceptable”, lee el tweet del primer ejecutivo municipal.

“A los que están en la calle, sé lo que están trabajando. A los empleados municipales, entidades sin fines de lucro, empresas privadas y muchos más, gracias por lo que hacen. A LUMA, que meta mano. Ellos fueron los que prometieron y no han cumplido”, concluyó.