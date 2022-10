Alcalde de Cayey dice que LUMA Energy no está cumpliendo con lo prometido

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, aseguró que el problema de los llamados bolsillos de comunidades sin servicio de energía eléctrica, a dos semanas del paso del huracán Fiona, se debe a la falta de recurso humano.

Ortiz Velázquez se refirió específicamente a las situaciones que se viven en distintas zonas, como el Barrio Quebrada Arriba, Beatriz, Guavate, Toíta y Barriada Polvorín, entre otros, donde las situaciones son dispares. En algunos casos no se ha visto personal de LUMA Energy, en otros han acudido a inspeccionar y se retiran, o bien inician labores que no se terminan, pero tampoco se informa cuál es la situación o cuando se resolvería.

“Por ejemplo, tenemos el caso del líder comunitario Ismael Arzola Rivera del Barrio Guavate, donde hay de 35 a 40 familias del Sector Montañez sin servicio. Esto es entrando por la conocida Lechonera el Rancho Original, que sumado a otras familias en Sector Las Trescientas, también en Guavate”, detalló el alcalde, quien tuvo una conferencia telefónica temprano en la mañana de hoy con ciudadanos de distintas zonas para dar seguimiento a sus casos.

Según Antonio Luis Ortiz Díaz, que hay cerca de 25 familias sin servicio de energía eléctrica, colindando con Guayama, donde la mayoría son mayores, “donde tenemos personas encamados que necesitan asistencia constante. El problema es que de LUMA no aparece nadie, y aquí hay paso, no hay árboles caídos que afecten las líneas”.

Por su parte, Ligia Guzmán, residente en las Parcelas del Polvorín a minutos del centro urbano, reporta que de las seis calles que tiene dicha comunidad, cinco (5) no tienen luz al día de hoy. “Hay unos macheches en la Calle Vicente Rodríguez frente a la Funeraria El Edén, y ahí está el problema. Es lo mismo que pasó luego de María, que estuvimos de septiembre hasta enero del año siguiente sin luz, y de LUMA no aparece nadie. Lo más frustrante es que una situación fácil de solucionar, aquí no hay daños de líneas ni de postes. Es cuestión de que asignen el personal”.

Nancy Mader, de Parcelas Nuevas del Beatriz, informó que en su sector, más de una docena de casas están a oscuras “y se dice que es un problema del machete. Hay una persona, Don René, que hace dos semanas fue operado de corazón abierto y se supone que esté en recuperación. Se desespera cualquiera, porque y la tormenta pasó hace dos semanas y LUMA nos tiene en el olvido. Uno llama y cuando contestan, nadie sabe lo que está pasando”.

Mientras, Oscar López Rodríguez del Barrio Cercadillo informa que son cerca de doscientas (200) familias sin servicio. “Aquí hay también un problema de personas que dependen de los ingresos de sus trabajos en los dos viveros que hay y tres restaurantes. Ya hemos censado y tenemos veinte y tres personas con distintas condiciones, cuatro con diálisis, dos con Alzheimer y uno que requiere oxígeno 24/7. Nosotros tenemos un chat de vecinos y nos ayudamos en lo que podemos, pero ya esto es el colmo, dos semanas sin luz”. López emitió sus declaraciones desde el Hospital Menonita de Cayey, donde se encuentra recibiendo tratamiento de diálisis.

Por otro lado, Maritza Guzmán López del Barrio Quebrada Arriba confirmó que en su comunidad hubo un camión de LUMA el pasado jueves, pero no ocurrió nada. “Al día de hoy estamos a oscuras. En mi calle son 20 casas y en el resto de la zona, son unas 3,000 familias. No hay árboles caídos”. En la Cuesta La Abuela del sector Las Parcelas en la Carretera 738 del Barrio Cedro, el líder comunitario Cheo Guzmán confirma que llevan quince días sin servicio eléctrico. “Son treinta y cinco casas con personas mayores, sin luz ni agua. Allí no hay razón para estar en esta situación”.

En el Sector Los Cordero del Barrio Quebrada Arriba, Armando Cordero informa que también están sin agua y sin luz, “pasando las de Caín, estamos desde el paso del huracán sin servicio. Esta semana pasó un supervisor de LUMA y dijo que venía luego, y al momento no se le ha visto ni el pelo”. Igual situación pasa en el Sector Luis León, intersección Luis Rosado, donde en efecto sí repararon la cablería el miércoles, “pero se fueron y no conectaron, son como cien (100) casas sin servicio. Esto llega hasta Quebrada Arriba y Sumido”.

El alcalde Ortiz Velázquez insistió en que LUMA Energy no está cumpliendo con lo prometido, a pesar de que tienen todos los recursos y fondos disponibles. “Han subido la factura varias veces, tienen el andamiaje legal para hacer el trabajo y no cumplen con sus promesas. Se supone que ayer el País iba a estar 91% energizado y no fue así. ¿Quién mide ese 91%, quien fiscaliza eso? Mientras tanto, la ciudadanía en los bolsillos a oscuras tienen que seguir pagando la factura”, finalizó.