LUMA incumple con el gobernador

Luego de que durante su visita de hoy al municipio de Coamo el gobernador, Pedro Pierluisi, apostara a que LUMA Energy cumpliría con su meta de energizar el 90 por ciento de sus clientas, una vez más el consorcio energético hizo quedar mal primer ejecutivo al anunciar durante la tarde que la meta se cumpliría mañana, sábado, y no hoy como habían indicado durante toda la semana.

Pierluisi aseguró ayer que “le tenía el guante en la cara” al subcontratista y sostuvo con insistencia durante la mañana de hoy que continuaba apostando a que al final del día se podría energizar ese por ciento de clientes.

“Ya LUMA ha desplegado un gran porcentaje de su fuerza para el sur, el número que tengo ahora mismo para la región de Ponce, que es una región grande, es que ya casi el 60 por ciento de las brigadas están aquí”, indicó esta mañana a la vez que aseguró que el restante 10 por ciento no energizado después de la meta que presuntamente se alcanzaría hoy serán atendidos en los próximos días.

A preguntas de la prensa, el gobernador insistió en que sería “una locura” el esperar que el contrato del consorcio américo-canadiense sea cancelado el 30 de noviembre.

“Pensar en que no exista una entidad que se ocupe del sistema eléctrico de transmisión y distribución es una locura”, aseguró el primer ejecutivo sobre la cancelación del contrato con el consorcio energético. “Estamos en medio de una respuesta a un huracán, este no es el momento de tan siquiera estar pensando en esas cosas, ahora lo que necesitamos es que se ejecute todo lo que tienen que hacer LUMA, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)”.

Pierluisi reconoció, sin embargo, que continúan existiendo bolsillos no energizados por toda la isla, pero aseguró que en Coamo específicamente, la mayoría de la población ya cuenta con el servicio de electricidad.

“Aquí en Coamo la inmensa mayoría de la población ya tiene el servicio eléctrico, pero sí, hay unos bolsillos. Escogimos este sitio precisamente porque las personas a quienes les estamos dando suministros presumiblemente vienen de un área cercana en la que no hay servicio eléctrico, por eso estamos en este lugar”, señaló.

El gobernador sostuvo además que la cantidad de clientes conectados al servicio continúa en aumento y explicó que durante el día de hoy se hicieron reparaciones importantes con la utilización de uno de sus helicópteros.

“Ahora mismo hay un helicóptero reparando una línea de transmisión importante de 38K en el área de Salinas que si se repara va a ayudar significativamente a ir poder energizando el área sur, que es el área que todavía está rezagada porque fue el área más impactada, así que esa línea que están ahora mismo reparando es clave que cuando se culmine esa reparación va a hacer una gran diferencia”, dijo.

Pierluisi descartó las manifestaciones en contra del servicio de LUMA como algo que se debía esperar por la incomodidad que representa la falta de servicios esenciales como la electricidad y el agua.

“Es que siempre van a haber manifestaciones. Tienen que entender que no hay otra alternativa, eso es lo único que se debe y se puede hacer porque no es cuestión de apagar el switch y dejar a Puerto Rico a oscuras, eso no funciona así”, señaló.

El gobernador dijo que no es momento de hablar sobre evaluaciones del contrato preliminar de LUMA y aseguró que ese documento es parte del proceso para el establecimiento del contrato oficial entre el consorcio energético y el gobierno por un espacio de 15 años.