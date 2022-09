Latinos defienden con todo su ser la letra “Ñ”

Día a día son más los latinos en Estados Unidos que batallan para mantener viva las diéresis, el acento, las tildes y demás ortográficos del español, así como del portugués, frente a aquellos que pretenden eliminar de todos lados.

Las particularidades del idioma español, incluyendo el caso la “Ñ”, son tomadas en cuenta como parte de la herencia cultural, de la identidad. A diferencia de hace décadas atrás, hoy día obtienen el doble de relevancia.

Sobre todo, adquiere importancia para un grupo étnico que se manifiesta a través del desarrollo demográfico rápido. En conjunto, lucha contra el eco de políticas antiinmigrantes y actitudes de menosprecio.

Anécdotas de latinos

El director adjunto de asuntos gubernamentales en la Universidad de Nueva York, Chris Echeverría, contó lo que le ocurrió a uno de sus seres queridos. “Mi abuelo cambió su nombre, tarde en su vida, por algo que sonara menos latino, porque en los años 70 se sintió discriminado”, narró.

La líder del Centro Sarah W. Heath Center for Equality and Justice en la Universidad Luterana de California, Cynthia Duarte, comentó que anteriormente la situación era bastante compleja. “En esas condiciones, fijarse dónde iba un acento o una tilde no era precisamente una prioridad”.

En un mensaje a Axios, sostuvo Echeverría:”Agregar el acento representa para mí todo el progreso que hemos hecho los hispanos en Estados Unidos y eso me hace sentir orgulloso”.

Siempre parte de la identidad

Aunque existen personas en el país que no hablan español, están conscientes que la “Ñ”, los acentos y las tildes representan la identidad cultura de una comunicad inmensa.

El auge aumenta gracias a que los latinos, hispanos, que han logrado alcanzar una posición diferente en la sociedad con relación a la fuerza económica, política y social. A su vez, por el rol de ser valiente, profesional, capaz de impulsar emprendimientos, empresas, negocios en general.

De acuerdo con El Heraldo, los movimientos en pro de los detalles ortográficos no nacieron de la noche a la mañana; a finales de los 70 o inicio de los 80 empezó a utilizar la “Ñ”, por ejemplo, la Organización Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés).