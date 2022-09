Autoridad de Edificios Públicos pretendía comprar vehículos de lujo con fondos de recuperación

La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) hizo unas requisiciones para comprar seis vehículos con más de $300 mil del fondo de emergencia de recuperación, según una investigación que hizo la periodista Damaris Suarez en Radio Isla.

En la declaración oficial de la AEP aseguraron que no se concretaron las compras de vehículos excepto “una grúa ‘flatbed’ para el traslado de generadores y equipo pesado y un camión de carga para uso de la Autoridad. Se le solicitó al Fondo de Emergencia además los equipos para trabajar con las necesidades identificadas luego del huracán Fiona y adicional el presupuesto para las reparaciones de equipos”.

Sin embargo, el presidente de la Unión de Empleados de Oficinas y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos, Freddie Rodríguez Rohena, aseguró que las requisiciones no se han cancelado, al momento están en proceso y en el sistema de la agencia.

Una de las requisiciones fue hecha por Héctor Neváres Marrero desde la Oficina de Seguridad de la AEP para la compra de un Nissan Armada modelo Midnight del 2022, que hubiera sido usada por la directora ejecutiva, por $65,556 para inspección de proyectos a nivel Isla tras el paso del huracán Fiona.

También hubo una segunda requisición para la compra de cinco vehículos Dodge Ram Rebel Pickup del 2022 a un precio de $64,446 cada uno para la División de Transportación.

Según la investigación que hizo la periodista la Administración de Servicios Generales le aseguró que para el trabajo que necesitan hacer los empleados de la AEP, la guagua más comprada es la Dodge Ram 1500 a un precio promedio de $32,746.

“Para nosotros es indignante ver cómo cogen el dinero que está provisto para atender la emergencia de este país para comprar guaguas de lujo, cuando los trabajadores están a pie los nuestros que representamos no tienen ni siquiera sierra de cortar árboles. La región de Ponce me acaba de llamar hoy para decirme que no han comenzado los trabajos porque no tienen los equipos. Cuando nosotros vimos esto, vimos que es un escándalo, es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico”, aseguró el presidente de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos, Javier López López.

Añadió que los vehículos que usualmente se utilizan son modelos comerciales de guaguas, sencillos, de cuatro puertas, no son vehículos de lujo.

Rodríguez Rohena expresó que en los 31 años que lleva trabajando en la agencia nunca se había comprado vehículos para que los empleados salieran a hacer su trabajo, sino que se les paga dieta y millaje para que salgan en sus propios vehículos.

Agregó que hay mucha frustración entre los empleados al ver como en medio de una emergencia, la directora ejecutiva de la agencia, Ivelysse Lebrón Duran, “se fue de viaje y abandonó sus responsabilidades”.

Rodríguez Rohena indicó que le envió una carta al gobernador, Pedro Perluisi, exigiéndole la salida inmediata de la directora ejecutiva de la AEP.

“Tenemos muchos empleados que fueron golpeados fuertemente por el huracán y ni siquiera se ha hecho un inventario de cuantos trabajadores se vieron afectados, no han visitado las regiones, no le han dado ningún tipo de ayuda. Los empleados están bien indignados. Ayer estuvimos en Caguas, hoy estuvimos en Toa Baja y el lunes estaremos en Ponce y en Guayama llevando ayuda y dándoles una mano amiga a los trabajadores, y diciéndoles que la gerencia que tenemos tiene que salir de la AEP”, dijo López López.