Alcalde de Coamo pide al gobernador que descentralice la respuesta a emergencias

El alcalde de Coamo, Juan Carlos “Tato” García Padilla aprovechó el viernes una visita coordinada del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia para abogar por la descentralización de la respuesta tras el paso de un huracán u otra emergencia.

“Los alcaldes tenían razón con la petición que hicieron porque el problema de LUMA, en mi caso, es que yo conozco la gente que trabaja aquí, pero en los demás pueblos donde no hay información y no hay comunicación se crea un problema de incertidumbre brutal que no pasaba antes con la Autoridad (de Energía Eléctrica). ¿Quién es mejor y quién responde más? Pues eso hay que evaluarlo, pero, lo peor de LUMA es la desinformación”, dijo García Padilla a periodistas.

“La descentralización de la respuesta tiene que darse. Eso lo tenemos que aprender. Acueductos tiene que trabajarlo más ordenado con los municipios, LUMA también y ese ejercicio tiene que darse”, añadió.

Sobre el municipio de Coamo, el alcalde mencionó que restan siete bolsillos sin servicio energético. Mencionó que su municipio estableció brigadas para desganche y la apertura de caminos para agilizar la reconexión energética.

“Como dijo el gobernador, nosotros hicimos un trabajo previo con las brigadas del municipio para atender toda rotura pequeña previo a que llegara la energía con y sin LUMA y ese trabajo previo nos dio resultado, cuando llegó la energía quedaron muy pocos bolsillos”, comentó García Padilla.

Pierluisi Urrutia fue cuestionado nuevamente sobre la posible cancelación del contrato con LUMA Energy y afirmó que este no es momento de hablar de cancelaciones pues se encuentra en el proceso de respuesta al huracán Fiona. Sin embargo, se vio abierto a evaluar su desempeño, una vez haya finalizado el proceso de respuesta y recuperación.

“Es que estamos en medio de la respuesta a un huracán. O sea, este no es el momento de estar pensando en esas cosas. Ahora lo que necesitamos es que ejecuten todo lo que tienen que ejecutar”, dijo el gobernador.

Sobre el tema de la supuesta visita del presidente de Estados Unidos Joseph Robinette “Joe” Biden, Jr. A Puerto Rico, el mandatario mencionó que aún no se ha confirmado este viaje por parte de la Casa Blanca. Mencionó que de darse esta visita, le dará información sobre el estatus del proceso de respuesta e “ir sobre el terreno” para constatar los daños causados por el huracán Fiona, mayormente en la zona sur y suroeste de la Isla.