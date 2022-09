Pierluisi dice AEE y LUMA no tienen tiempo para perder con informes ni requerimientos de información

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que los altos funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como de LUMA Energy, así como del gobierno no pueden estar envueltos en medio del proceso de recuperación haciendo entrega de informes o requerimientos de información.

“Este no es el momento para eso. Ellos no se pueden distraer con requerimientos de informes ni nada de eso. Aquí lo que tienen que estar es ejecutando. Lo que queremos es que se conecten los que no se han conectado, se levanten los postes que no se han levantado, se levanten las líneas que hay que instalar. No hay tiempo aquí para estar con eso. Habrá tiempo de sobra para uno decir, esto se habría hecho mejor, se falló en esto. Este no es momento para eso porque me atrasaría esa conexión que yo quiero que se dé a la mayor brevedad posible”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Este pronunciamiento del gobernador se da a pocas horas de que se llevara a cabo una vista pública en la Cámara de Representantes en la que la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Tores Cruz, calificara como “una excusa baladí” la no comparecencia de Wayne Stensby, principal oficial ejecutivo de LUMA Energy y Josué Colón Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la vista pública sobre los esfuerzos para restablecer el servicio eléctrico luego del paso del huracán Fiona.

De paso, el mandatario dijo que ya desde este lunes, regresará a su oficina en La Fortaleza para continuar con su agenda de reuniones, por lo que ya no acudirá al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), como ocurrió con esta conferencia de prensa.

El mandatario dijo que el 82 por ciento de los abonados de LUMA Energy permanecen con el servicio y el 92 por ciento de los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Al momento, explicó que 87 personas y 10 mascotas permanecen en refugios y se coordina con el Departamento de la Vivienda para la reubicación de estos. Al menos 6 escuelas permanecen como refugio.