Mutis sobre labores del secretario auxiliar de Asuntos Energéticos

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, no soltó prenda hoy sobre los criterios que utiliza el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos de La Fortaleza, Francisco Berríos Portela, para fiscalizar el desempeño de LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante la emergencia.

A preguntas de Metro Puerto Rico, el primer ejecutivo no especificó tampoco si le pedirá a Berríos Portela un informe final sobre la manera en que la corporación pública y el consorcio energético privado que maneja la red de transmisión y distribución de energía.

“Realmente en esta etapa lo que estamos es monitoreando constantemente lo que está ocurriendo en tiempo real. Francisco Berríos, el secretario auxiliar, está teniendo reuniones diarias de equipo de trabajo con la alta gerencia de LUMA y de la AEE, él está presente, coordinando, asegurándose que el trabajo se dé en equipo”, aseguró Pierluisi.

“Todos estamos en esto envueltos todo el tiempo, si un alcalde me llama a mi o llama a la secretaria de la gobernación o me textea, estamos constantemente pasándonos información y cuando queremos hacer recomendaciones o sugerencias las hacemos, es un proceso fluido constante porque la meta es que todos tengan su servicio eléctrico y de agua potable lo antes posible”, añadió.

Pierluisi fue evasivo al preguntársele si Berríos Portela deberá rendir un informe sobre el desempeño de ambas entidades una vez concluya la emergencia.

“Este no es el momento para eso”, dijo el gobernador” “Ellos no se pueden distraer ni con requerimiento de informes ni nada de eso, aquí lo que tienen que estar es ejecutando. No hay tiempo aquí para estar con eso, para eso habrá tiempo de sobra, para mirar atrás y ver si esto se pudo haber hecho mejor”.

Según el propio Berríos Portela ha indicado con anterioridad a la prensa, su rol durante la emergencia ha sido estar trabajando la operación diaria y velando porque se cumplan con los ajustes solicitados a LUMA por parte del gobernador.