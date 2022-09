“Costa Sur no está en fuego”: Esta es la razón por la cual sale “humo negro” de la central

El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, explicó la situación en Costa Sur que ha preocupado a ciudadanos en las redes sociales e indicó que no se trata de un fuego.

“Costa Sur no está en fuego, no tienen que ir los bomberos para allá ni nada de eso, es simplemente que ocurrió la protección del transformador de salida de la Unidad, operó, la Unidad salió de servicio en ese momento cuando sale de servicio la combustión se desbalancea dentro del horno, hay menos oxígeno, hay más combustible y el humo sale negro. Nosotros ya retornamos unidades de backup además tenemos una unidad de EcoEléctrica, lo clientes que se les interrumpió el servicio cuando ocurrió el evento deben estar si no todos en servicio a pelo de estarlo”, explicó el funcionario en conferencia de prensa interagencial con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, publicó en sus redes sociales que la Central Costa Sur aparentemente tuvo una “salida forzosa del sistema”.

Sin embargo, el líder sindical con años de experiencia en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aseguró que no debe haber problemas de generación ni relevos de carga para los clientes del sistema eléctrico del país.

“Me indican que CS #6 tuvo una salida forzosa. No empecé hay 305 mv en reserva en rotación y 467 reserva operacional. No deben haber relevos de carga en este momento. Hay generación suficiente. Que ahora no vengan con la excusa Luma (sic.)”, expresó.

@jaramilloutier Escribe Gary Gutiérrez de WPAB, nos llegan estas imágenes de Costa Sur. ¿Tiene alguna información? pic.twitter.com/ssWrZg8vRl — Gary Gutiérrez (@garygutierrezpr) September 29, 2022

A través de las redes sociales, otros usuarios han compartido fotografías de lo que aparenta ser humo negro de la central. Al momento la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no se ha expresado sobre el asunto.

Según explicó, Jorge Bracero, empleado de la AEE y portavoz no oficial, esto es un proceso normal que no debe preocupar a la ciudadanía.

“Ya que parece algo horrible déjenme explicar. Esto ocurre cuando se ahoga la caldera. El mix de combustible con aire se pierde el balance. Por unos momentos se pierde el control de la emisión y se ve así. Esto paso hace unos meses en San Juan. La caldera ya esta en parámetros normales. El operador hizo su trabajo correctamente y salvo la unidad. No hay necesidad de pánico alguno”, explicó Bracero.

Según el portal PREPS, del gobierno de Puerto Rico, actualmente un total de 1,193,873 clientes del servicio eléctrico tienen luz en sus hogares. Esto representa un 81% de los clientes de LUMA Energy.