Continúa disloque en distribución de diésel

Mientras el gobierno asegura que no existe una crisis en los abastos de diésel en Puerto Rico, un disloque en la cadena de distribución del combustible ha generado una escasez en toda la isla, aseguró a Metro Carlos Crespo, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG).

“En Guaynabo no hay diésel. No tengo diésel desde el sábado pasado”, aseguró Crespo.

El presidente de la ADG indicó que, a pesar de que la semana pasada arribó a Puerto Rico una barcaza con diésel y que hoy se le permitió a un barco de bandera de las Islas Marshall con 300,000 barriles de diésel desembarcar en el puerto de Peñuelas, la realidad es que aún existe un problema de logística en la distribución y transporte del diésel.

“El problema es de transportación. La gente sigue buscando diésel porque tienen las plantas bajitas y quieren tenerlas full por si acaso se va la luz de nuevo, y mientras esté esta incertidumbre de si se va la luz o no, pues la gente seguirá buscando diésel para prepararse”, señaló Crespo.

“La barcaza que llegó la semana pasada la trabajó Puma y hoy, la que entra por Peñuelas, la va a trabajar Peerless Oil & Chemical, así es que vamos a ver porque la verdad es que el sur de la isla necesita mucho más que el norte, porque aquí en el norte ya tenemos casi el 100 por ciento de la luz restablecida”, indicó.

No obstante, Crespo señaló que existen otros factores que inciden en la falta de diésel más allá del impacto causado por el paso del huracán Fiona por la isla. Según dijo, el diésel, así como otros combustibles, escasean a nivel global debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El diésel a nivel mundial está escaseando porque a la mayor parte de las plantas generatrices de Europa se les cayó el abasto de gas por la guerra y tuvieron que volver a operar con diésel”, indicó. “Igual que aquí en Puerto Rico, todas esas plantas que hay ahí en Puerto Nuevo y Palo Seco, todas están trabajando con diésel y las tuvieron que echar a caminar porque Costa Sur se cayó, por lo tanto, del diésel que llego a San Juan, 20,000 barriles se fueron para Palo Seco nada más”.

El líder de los detallistas de gasolina insistió en que existe una escasez de diésel a nivel isla, situación que obliga tanto a camioneros como detallistas a hacer malabares para suplir sus necesidades.

“Los camioneros tienen que irse a hacer fila a las 12:00 de la noche para poder coger la carga a las 4:00 o 5:00 de la mañana. Ayer mismo estaban buscando diésel para un hospital en Mayagüez porque está a ley de que van a tener que cesar operaciones”, dijo.

A pesar de que ayer el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que a medida en que se vaya normalizando el servicio de electricidad en Puerto Rico, el suplido del combustible se incrementará. No obstante, Crespo no fue tan optimista en cuanto a la normalización del suplido, no solo de diésel sino de otros combustibles.

“No va a ser tan fácil volver a la normalidad, se pondrá al día toda la isla cuando esté la luz trabajando al 100 por ciento, pero todavía estamos en la época de tormenta, octubre también es peligroso, por lo tanto, tenemos que aprender de esta experiencia y volver a ponernos saludables en cuanto al diésel”, aseguró.

A pesar de que LUMA Energy asegura que tanto la región de San Juan y Bayamón se encuentra con un 95 por ciento del servicio restablecido, Crespo aseguró que durante el día de ayer realizó un sondeo informal entre los miembros de la ADG que demostró que, por lo menos en la zona de Guaynabo no existe disponibilidad del combustible, aunque ese municipio figura como uno de los que más clientes con servicio posee.

Incremento en la demanda

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera, confirmó a Metro que, a pesar de que los abastos de diésel en la isla son saludables, el incremento en la demanda del combustible ha sido el causante del disloque en la distribución de diel en la isla.

“De acuerdo con los datos que nosotros tenemos en el DACO, la apreciación de que la falta de diésel no es por abastos sino por distribución es correcta”, indicó Rivera. “Los abastos están, pero sí, la industria mantiene un disloque en la distribución por la alta demanda de estos productos durante estos días”.

Según informó el titular del DACO, al día de hoy existen en la isla 10,360,224 galones de combustible diésel que se estima sea suficiente para 14 días tomando en consideración la alta demanda del producto.

“Ese número no toma en consideración la barcaza a la que se le permitió desembarcar en Peñuelas así que está un poco por encima de ese número”, explicó Rivera.

“Pero definitivamente la alta demanda obedece principalmente al uso de generadores eléctricos. Sin embargo, es importante destacar que, según nuestra información, hemos visto ya un descenso en el despacho de los terminales de importación y esto concuerda con la información de que hay más gente conectada al sistema eléctrico”, explicó.

No obstante, Rivera aseguró que la falta de disponibilidad de diésel solo se extiende por horas en cada caso particular de los detallistas de gasolina.

“Lo que nosotros hemos visto es que ha sido una falta de disponibilidad de cuestión de horas. Por ejemplo, si el combustible se agota temprano en la mañana, el detallista entonces tiene que esperar hasta el otro día para que llegue otro camión y en esas horas se registra una escasez”, indicó.

Rivera concurrió con el gobernador Pedro Pierluisi en que a medida que se vaya restableciendo el servicio de energía eléctrica y la demanda por diésel baje, la situación se normalizará.