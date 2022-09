Anuncian nuevo administrador de San Juan tras la renuncia del vicealcalde

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció en la tarde de hoy, jueves, que el licenciado Israel Alicea Luciano será el nuevo administrador de la ciudad capital.

Alicea Luciano, quien laboró como director de la Oficina de Asuntos Legales, comenzará sus funciones a partir del 1 de octubre.

Romero Lugo también confirmó la renuncia del vicealcalde de San Juan, Alberto Escudero Morales, quien por razones estrictamente profesionales dimitió del cargo.

“Agradezco enormemente el tiempo, trabajo, dedicación y compromiso de Escudero Morales quien, desde principios de nuestra administración, me acompañó en esta gesta. Le deseo el mayor de los éxitos en su nueva gestión”; dijo el alcalde.

En 2011, Escudero Morales fue destituido como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras señalamientos de que tuvo un “pillo de luz” en su hogar.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, defendió en aquel entonces el nombramiento de Escudero Morales como vicealcalde del municipio capitalino.

Romero Lugo justificó su nombramiento con que tales denuncias nunca fueron probadas y desde que salió del puesto en el 2011, se ha mantenido fuera de controversias públicas.

“Hubo personas que le indicaron que él renunciase. Él decidió ‘yo no voy a renunciar. Esa información no es correcta’, se sometió al proceso y como ocurre cuando hay distracciones… la Junta (de Gobierno de la AEE) decidió no darle paso a su nombramiento y estuvo tres días”, expresó Romero Lugo.

“Él hizo unas declaraciones juradas sobre el proceso”, agregó.