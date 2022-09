Altas temperaturas aumentan posibilidades de ciclones de mayor intensidad

Cuando el huracán Georges azotó a Puerto Rico en el 1998 los estragos fueron millonarios. Pasaron casi dos décadas hasta el próximo ciclón mayor. Por estos días, a puto de cumplir cinco años de María y apenas comenzando la reconstrucción, todo el archipiélago enfrenta la destrucción que dejó Fiona.

Pero en el caso de María, y ahora con el huracán Fiona, se registra una tendencia sobre el tiempo en que estos eventos meteorológicos logran intensificarse.

El huracán María, por ejemplo, se formó inicialmente como una onda tropical el 16 de septiembre de 2017, pero en tan solo dos días ya era un huracán categoría 5. Fiona, por su parte, se dirigió hacia Puerto Rico la pasada semana como una tormenta tropical antes de hacer su entrada por el suroeste de la Isla como un huracán categoría 1 y luego incluso aumentó su intensidad aún más al seguir su ruta fuera de la zona de Puerto Rico.

Dos miembros del Comité Asesor sobre Cambio Climático del Gobierno coincidieron que las altas temperaturas del agua en el Caribe aportan significativamente al fortalecimiento de estos sistemas, una consecuencia directa del calentamiento global.

Rafael Méndez Tejeda, quien se especializa en ciencias atmosféricas, aclaró durante una entrevista telefónica con Metro Puerto Rico que de por sí, las aguas en el Mar Caribe tienden a ser más cálidas en comparación con el Océano Atlántico. No obstante, dado al calentamiento paulatino que se ha registrado en esta región se abre la posibilidad a sistemas más fuertes.

También surge la posibilidad de que se formen huracanes fuera de temporada.

“La ventana para el pico de la temporada comienza desde el 4 a 5 de septiembre y se extiende hasta las primeras semanas de octubre. El agua tiene una capacidad para almacenar calor… ese calor que se almacena en los meses de septiembre y agosto, se tiende a librar en el mes de septiembre”, explicó Méndez Tejeda.

“Es posible que con el calentamiento global ese pico se pueda mover. Podríamos tener huracanes fuera de la temporada y luego al final porque el agua sigue con ese calor acumulado”, advirtió.

Pero existe otra razón que el científico nombró y que explica la formación de eventos tan intensos: el fenómeno de La Niña.

La Niña ocurre cuando los vientos alisios en el Océano Pacífico son fuertes, sube el agua fría que está en la profundidad de la zona ecuatorial y la temperatura del mar cae por debajo de lo normal.

“En ese caso no hay nubosidad y vientos débiles”, apuntó Méndez Tejeda, algo que aumentaría la probabilidad de desarrollo de sistemas.

Este también apuntó que hasta el verano no se habían repetido tres ciclos consecutivos de La Niña desde los finales de la década del noventa, periodo en el que el huracán Georges azotó a Puerto Rico.

Por su parte, su colega en el Comité Asesor, la oceanógrafa y profesora Maritza Barreto Orta coincidió con el planteamiento de Méndez Tejeda, pero hizo hincapié en la atención que se le debe brindar al efecto que el impacto constante de eventos como huracanes o tormentas tropicales podrían tener en las costas de Puerto Rico.

De acuerdo a Barreto Orta, aparte de la relación entre el calentamiento planetario y el desarrollo d ciclones, el paso de estos afectaría la manera en que los sistemas de ríos y playas previenen mayores impactos en la tierra dado a que no cuentan con el tiempo requerido para reponerse.

“Parte del problema es que mucha gente no está no mirando el impacto de este calentamiento planetario y estos escenarios. El efecto tiene múltiples riesgos para los sistemas de ríos y las playas. A medida que viene un huracán se va degradando o perdiendo la capacidad de resistir y ahora eventos que no sean extremos podrían causar mayores daños porque el sistema físico, las montañas y los ríos, ya están impactados”, sostuvo.

“A través de los miles de años han sucedido eventos extremos, pero ahora está ocurriendo en un tiempo más corto. Estamos viendo que en menos de dos semanas, dos eventos intensos han ocurrido, como Fiona y el huracán Ian, y no sabemos los próximos que vienen por ahí. Ese es el escenario más importante en como estamos viendo eventos intensificarse dado al calentamiento planetario”, explicó la científica.