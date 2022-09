Alcalde de Peñuelas tilda de “acto criminal” la lenta respuesta de LUMA Energy

Varios alcaldes de la zona sur volvieron a tronar contra LUMA Energy ante la falta de servicio eléctrico a 11 días del paso del huracán Fiona.

En entrevista con Telenoticias, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonzáles, tildó de “acto criminal” que la información ofrecida por la empresa “no sea la certera o la adecuada”.

El ejecutivo municipal llegó hoy hasta las oficinas de LUMA en Ponce, sin embargo no fue atendido. Posteriormente llegó hasta la oficinas del consorcio en Yauco en busca de respuestas y hacer “valer el acuerdo de colaboración”.

“Si hoy no me dicen cuándo voy a tener los postes, donde voy a recoger los postes, mañana vamos a estar en la calle, sea aquí en Ponce o sea donde sea”, advirtió. El alcalde intenta adelantar el trabajo de levantar unos postes para que LUMA pueda acelerar la energización en la zona.

Al reclamo se unió el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz quien catalogó el retraso en la respuesta de LUMA como un “acto de driscrimen”.

“Es un acto de discrimen porque tal parece que para algunos a nivel central existe dos tipos de Puerto Rico, el que se merece tener la luz inmediatamente y otro que simplemente tiene que sentarse a esperar a que alguien que no sea el gobierno le resuelva”, apuntó.

En días recientes, Hernández Ortiz anunció la activación de la Villalba Power para que sus brigadas, lideradas por exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, fueran adelantando el trabajo de desaganche y limpieza de líneas del municipio.

El alcalde de Guánica, Ismael “Titi”Rodríguez Ramos, por su parte, indicó que a más de dos semanas del evento atmosférico, el pueblo se mantiene totalmente a oscuras. Sin embargo, ayer el consorcio encargado de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la Isla, aseguró que el 80% de sus 1.4 millones de abonados se encuentraban con el servicio.

“Se trata de vida lo que está en juego en estos momentos. Se trata de salud mental de esa gente que esta esperanzado que le llegue la luz cada día y no llega. Cada día, cada hora, y cada minuto que pasa, la situación empeora. Coincido con los compañeros alcaldes que se trata de discrimen y de un acto criminal”, señaló.

Otro municipio que se encuentra en penumbra es el municipio de Lajas. El alcalde Jayson Martínez le exige acción a LUMA.

“Fui celador de línea por 14 años y un año de celador. Entiendo que LUMA en estos momentos la comunicación es buena pero la ejecución están bien, bien débiles. No sé si es que no cuentan con camiones, no sé si es que no cuentan con el personal, pero aquí han brillado por su ausencia”, dijo a Telenoticias.

Actualmente, ni el Centro de Diagnostico y Tratamiento está energizado.