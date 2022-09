Ponce espera tener un 60 por ciento de sus residentes con energía eléctrica para esta noche

Un 60 por ciento de los residentes del municipio podrían tener el servicio de energía eléctrica para esta noche luego de haber transcurrido más de una semana del paso del huracán Fiona, informó hoy, miércoles, el alcalde Luis Irizarry Pabón.

El ejecutivo municipal sostuvo durante una entrevista con Metro Puerto Rico que no fue hasta hoy que el ayuntamiento logró contacto con la LUMA Energy, la empresa encargada de la distribución de energía en el País, y que al momento de esta publicación, el pueblo mantiene un 40 por ciento de energización entre sus residentes.

“Habíamos perdido comunicación con LUMA hasta hace como dos horas que me llamó su representante luego de las protestas y los señalamientos de este servidor. Nos dicen que ahora mismo tenemos cerca de un 40 por ciento de energización. Esperamos que para la tarde y noche estemos alcanzado un 60 por ciento. Esa es la información que tenemos luego de muchos días”, sostuvo el alcalde durante una llamada telefónica.

Irizarry Pabón forma parte de la lista de alcaldes que han tenido que manifestarse o al menos emitir expresiones en sus redes sociales reclamando por que se le restablezca el servicio de energía eléctrica, algo que ha provocado que algunos ejecutivos municipales tengan que advertir la contratación de brigadas para atender su situación.

No obstante, aunque todavía la controversia se mantiene viva con sus otros homólogos, Irizarry Pabón adelantó que no ausculta la posibilidad de traer luz a sus constituyentes mediante brigadas privadas dado a que el municipio no cuenta con las herramientas adecuadas.

“Cuando entré a este municipio no teníamos el equipo y la situación económica era seria y le estamos dando el servicio hasta la capacidad que tenemos. Estamos trabajando para adquirir equipo para próximas emergencias pero teníamos una compañía contratada”, adelantó.