Gregorio Matías defiende a los políticos que se tiran fotos ayudando en momentos de emergencia

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías, salió en defensa de los políticos que se han estado tirando fotografías mientras en los pueblos afectados por el huracán Fiona y publicando en sus redes sociales las supuestas ayudas que brindan a la ciudadanía.

En entrevista radial con Borinquen Radio, el senador aseguró que los políticos tienen que tomar este tipo de medidas para que la ciudadanía sepa que están trabajando y aseguró que los políticos que no lo hagan no deberían estar en sus puestos.

“Usé el ejemplo del presidente de la Cámara, que tan pronto pasó Fiona salió a la calle a ayudar a la gente, eso es lo que la gente espera de los políticos, porque yo hablaba de mi experiencia como policía. En María, mientras yo como policía estaba por las calles a veces nos decía la gente, gracias a que ustedes llegaron porque los políticos están escondidos. La gente votaron por personas que quieren que estén en momentos de emergencia y ahora es que los políticos tienen que estar en la calle”, expresó el senador.

Del mismo modo, criticó a los comunicadores que “ofenden” a los políticos tildándolos de “basura” por visitar pueblos para tirarse fotos y publicarlas en las redes sociales.

“Hay algunos medios que ridiculizan, ofenden, le hablan de corruptos, le hablan de basura, hay unos comunicadores que le faltan el respeto a los políticos que están en la calle y yo quisiera...yo con el gobernador ya he ido a más de 20 pueblos y yo quisiera que la gente viese cómo la gente nos recibe”, añadió.

Al ser cuestionado sobre porqué los políticos tienen que publicar las ayudas que brindan a la ciudadanía en momentos de necesidad este indicó que es necesario para que las personas vean el trabajo que están realizando. Además, Matías dijo que muchas personas confunden “conceptos bíblicos” donde se dice que no se debe estar publicando las ayudas que se realizan al prójimo.

“Lo que sucede con esto es que la gente tiene que vernos, lamentablemente la gente está equivocada con conceptos bíblicos que a veces quieren aplicar, que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y viceversa. En esto de la política si usted ayuda a la gente y está en unos lugares y la gente no lo sabe, el pueblo no sabe lo que tú estás haciendo, lamentablemente para nosotros tú tienes que enseñar lo que estás haciendo porque esa es la queja mayor del pueblo”, expresó.