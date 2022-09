Denuncian que aún hay hospitales y égidas sin servicio eléctrico

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la legislatura municipal de San Juan, denunció que a más de una semana del paso del huracán Fiona por Puerto Rico el Hospital Oncológico y el Hospital de Veteranos aún no tienen servicio eléctrico.

“Es totalmente inaceptable que luego a más de una semana del paso de Fiona, y sin haber recibido daños severos, aún en San Juan tengamos hospitales y égidas de adultos mayores sin servicio eléctrico, estamos hablando de sectores vulnerables en la población de San Juan y de otros pueblos que acuden a las facilidades hospitalarias de la capital para recibir servicios médicos” indicó el legislador municipal.

Según el portal PREPS, del gobierno de Puerto Rico, en estos momentos, el 79% de los clientes de LUMA Energy tiene servicio eléctrico. La cifra según el gobierno es de 1,156,513 clientes.

“Yo no le creo nada a LUMA, esos números no me cuadran con la información que recibo a diario, actualmente tenemos en la capital familias que llevan más de una semana sin servicio eléctrico, y a eso hay que sumarle las égidas de personas mayores que están operando con generadores para poder brindar servicios a esta población. En esta tragedia hay que añadir el problema en la distribución del diesel” añadió el dirigente popular de San Juan”, expresó Cerame en declaraciones escritas.

El legislador municipal también denunció que en el área de Hato Rey, particularmente hay alrededor de 31 condominios, en donde dos de estos son égidas de adultos mayores y se estima una población de 3,000 personas en estos condominios, la mayoría de sus residentes son ciudadanos con 70 años o más.

“Mi llamado es a que LUMA atienda esta población y que se le pueda restablecer el servicio eléctrico a todos nuestros hospitales para que puedan brindar sus servicios médicos y que se tenga en cuenta a nuestra población de mayoría de edad”, concluyó.