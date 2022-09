DDEC llenará solicitudes de ayuda a comerciantes afectados por huracán Fiona

Personal del Departamento de Desarrollo Económico y de Comercio (DDEC) estará mañana jueves en el coliseo Tomás Dones de Fajardo ayudando a los comerciantes del área este afectados con el huracán Fiona a completar la solicitud de asistencia económica.

“Sabemos que nuestros pequeños y medianos comerciantes sufrieron mucho con el embate del huracán Fiona y los estragos que causó. Hacemos un llamado a aquellos propietarios de negocios que tengan daños asociados al huracán a visitar el coliseo Tomás Dones de Fajardo para que puedan solicitar ayuda del gobierno estatal. Además, tendremos personal de la Administración federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), brindando orientación sobre los diversos mecanismos de ayuda a negocios que tienen disponibles para enfrentar esta crisis causada por el huracán Fiona”, señaló el representante Carlos ‘Johnny’ Méndez, quien dio a conocer la actividad. Méndez representa el Distrito #36 de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

El evento inicia a las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta la 1 de la tarde. Personal del DDEC estará disponible para ayudar en completar los formularios de solicitud de asistencia bajo el amparo de la Orden Administrativa Núm. 2022-010, en la cual se ordenó la creación del Programa de Recuperación Económica para atender el sector empresarial de Puerto Rico al que le asignó dos millones de dólares provenientes del Fondo de Incentivos Económicos (FIE) para su disposición.

Por otra parte, también estarán disponibles funcionarios del Departamento de Hacienda para asistir a personas mayores de 65 años y de escasos recursos económicos a radicar las planillas especiales con el objetivo de que puedan recibir el ‘Crédito Senior’.

Para cualificar para el crédito senior, los solicitantes deben, además de tener 65 años o más al último día del año contributivo, un ingreso bruto, incluyendo los beneficios del Seguro Social, de no más de $30,000, en el caso de personas casadas, anuales. También cualifican personas que no tengan 65 años al último día del año contributivo, cuyos ingresos no excedan los $4,800, sin incluir los beneficios del Seguro Social.

Además, funcionarios de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) estarán presente para recibir solicitudes de ayuda para el pago de las facturas del servicio de energía eléctrica.

Los fondos para sufragar las facturas de electricidad provienen del Programa de Ayuda para Energía para Hogares de Bajos Ingresos, una plataforma federal de asistencia social.