Timan a hombre con renta de un apartamento en Loíza

Las autoridades informaron sobre una querella de timo, reportada la noche de ayer, lunes, en el estacionamiento del banco Oriental Bank, ubicado en el centro comercial The Outlets 66 Mall en Canóvanas.

De acuerdo al querellante, a través de la aplicación de Facebook, encontró un apartamento en alquiler en el condominio Costar Mar Beach Village en Loíza, el cual rentaban por un canon de $750 al mes. Este se encontró en el mencionado lugar con el arrendador el pasado 18 de julio y le hizo entrega de $1,500, por concepto de renta mensual y fianza.

Al presente, el arrendador no ha cumplido con lo estipulado, no le contesta las llamadas y no ha devuelto el dinero, resultando ser una estafa.

El caso fue referido a la división de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continúan con la investigación.