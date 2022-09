Profesor imparte clase cargando a bebé de estudiante

Una publicación, la cual tiene fotos que muestran un profesor impartiendo una clase cargando a una bebé, se hizo viral este martes en las redes sociales.

Según explicó la joven madre, ante la emergencia por el paso del huracán Fiona, se llevó a su hija a la universidad.

La joven, quien creía no le iban a permitir entrar al salón con la menor, fue sorprendida cuando su profesor le agradeció por asistir y cargó a la menor mientras dio la clase.

“Hoy, por situaciones fuera de mi voluntad tuve que llevarme a Marina conmigo a la universidad arriesgándome a que no me dejaran entrar al salón con ella. Sin embargo, el profesor, consciente de la situación que estamos viviendo actualmente con esto del huracán accedió a que pudiera estar en la clase (incluso me agradeció por llegar al salón con todo y bendi)”, escribió la joven.

“Durante el transcurso de la clase Marina se fue inquietando, y como ya estaba distrayendo a los demás me levanté para irme, a lo que él me dice que me quede tranquila que todo está bien. No pasa mucho rato, y la Srta. Marina llega gateando hasta donde él y lo demás es historia como pueden ver en la foto”, explicó.

“Tal vez para mi profesor, algo tan sencillo como coger a la nena y seguir dando la clase no significó mucho. Sin embargo, para mi, que estoy haciendo de tripas corazones para poder cumplir con todas mis responsabilidades de madre, empleada y estudiante, lo fue todo”, aseguró la joven madre.