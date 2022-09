LUMA Energy solicita a los municipios que prioricen la seguridad pública

La empresa LUMA Energy, encargada del sistema de distribución de energía eléctrica de Puerto Rico, solicitó este lunes a los alcaldes que anunciaron estarán activando sus propias brigadas municipales “que prioricen la seguridad pública”.

En un comunicado, la empresa aseguró que “en ningún lugar de los Estados Unidos, Canadá o cualquier nación moderna, se permite a los trabajadores de servicios públicos no capacitados trabajar en líneas de servicios públicos debido a la amenaza que representa para la seguridad pública y el sistema. Los trabajadores no capacitados se exponen a sí mismos, al público y a nuestro personal de LUMA a riesgos de seguridad. Estamos muy preocupados por las imágenes que hemos visto de personas que trabajan en líneas eléctricas sin el equipo de seguridad apropiado y sin el adiestramiento de seguridad adecuado; esto no solo es impactante, sino también una amenaza directa para los grandes esfuerzos de restauración”.

Las expresiones de LUMA Energy surgen luego que la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico anunciara que serán más los municipios que estarán activando sus propias brigadas municipales.

El presidente de la Asociación y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que los primeros ejecutivos se tirarán a la calle con brigadas municipales y privadas para reconectar el servicio eléctrico ante la desesperación de miles de ciudadanos en todo Puerto Rico que siguen a oscuras tras el paso del huracán Fiona.

En el comunicado, LUMA Energy aseguró estar comprometido a trabajar junto con los municipios para acelerar los esfuerzos de restauración.

“Pero debemos enfatizar que el trabajo en el sistema de transmisión y distribución debe ser realizado por brigadas de campo capacitadas y calificadas de LUMA. Instamos a los líderes municipales a que trabajen con nosotros y no pongan en peligro la vida de los demás o de las personas a quienes dar servicio”, sostuvo la empresa.

LUMA Energy aseguró que actualmente cuenta con más de 2,000 trabajadores de servicios públicos que representan a más de 660 brigadas trabajando en el campo en todo Puerto Rico para restaurar y reactivar el sistema eléctrico.