Las “Doñis” anuncian manifestación contra LUMA Energy

El grupo de mujeres denominado “Las Doñis Contra LUMA” convocaron este martes a manifestarse contra la compañía encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica este próximo jueves 29 a las 4:00 de la tarde, frente a la sede principal de LUMA en la Ave Ponce de León en Santurce.

“Se tiene que ir. No vamos a parar hasta que se vaya. La salida de LUMA no es negociable porque ha probado que no está capacitada para ofrecer un servicio que acabe con la incertidumbre energética que amenaza con ruina y muerte al país. Ya no es cuestión de sacar o no sacar a LUMA. Es cuestión de ponerle fecha a su salida ya, no de esperar a la próxima emergencia. El 30 de noviembre a las 12 de la noche expira el contrato de LUMA y para entonces el proceso de su salida debe estar definido”, manifestó el grupo en un comunicado de prensa.

“Las doñis” se estrenaron en la calle contra LUMA el sábado con un cacerolazo frente a La Fortaleza. Esta vez anuncian que montarán un tenderete de ropa sucia frente a LUMA.

“Invitamos a los que no han podido lavar su ropa a que lleven una pieza de ropa sucia para colgarla frente a LUMA”, dijeron.