Firmes los alcaldes en intervenir con trabajos de recuperación

El alcalde del municipio de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), Luis Javier Hernández, indicó a Metro que tanto él como sus homólogos de la AAPR se mantienen firmes interviniendo en el levantamiento de la red eléctrica de sus respectivos pueblos, gústele o no a LUMA Energy.

Hernández explicó que su pueblo aún se mantiene con un 98 por ciento de clientes sin el servicio de energía a la vez que catalogó como inaceptable que a nueve días del paso del huracán Fiona por la punta suroeste de la isla, miles de clientes en la zona aún se encuentren sin el servicio de energía eléctrica.

“Nosotros le dimos tiempo suficiente a LUMA y por eso no habíamos activado esa facultad legal que nos da el Código Municipal, porque queríamos darle el tiempo suficiente para que resolviera esta situación, pero nueve días ya es demasiado tiempo”, aseguró el alcalde a Metro.

“Aquí hay que gente que esta poniendo en riesgo su salud e incluso personas que están muriendo a consecuencia de que no tienen servicio eléctrico. Tengo gente que esta completamente incomunicada porque hay un poste en el medio de la vía, cables en el suelo. Comunidades que yo sé que si no se comienzan a hacer desganches, nunca van a tener luz”, añadió.

Sobre una carta fechada al domingo, 25 de septiembre de 2022 y enviada por LUMA a varios alcaldes donde proponía crear un punto de contacto con los municipios para “discutir y coordinar los planes inmediatos de LUMA” sobre los trabajos de restablecimiento de la red, el alcalde aseguró que se trató de “otra falta de respeto” hacia la labor de los ejecutivos municipales.

“Esa carta la recibimos todos e inmediatamente después recibimos un memorando de entendimiento que lo revisé y entiendo que es una falta de respeto”, aseguró el también abogado de profesión.

“La carta nos autoriza a que solo recojamos escombros y a dar tránsito, cuando nosotros estamos recogiéndole los escombros a LUMA cada vez que hacen un desganche”, indicó.

El líder de los alcaldes populares denunció que LUMA aparentemente es indiferente hacia las leyes locales y pretende imponer sus reglas por encima del marco legal existente en Puerto Rico.

“LUMA no ha aprendido la lección y por lo que veo no quiere aprender la lección. Los alcaldes en una emergencia legalmente son los que dirigen la emergencia en la ciudad, los que establecen las prioridades en la ciudad y, de hecho, la facultad es extensiva a energizar y a trabajar sistemas de acueductos si es necesario”, indicó Hernández.

“Con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no tengo ningún problema en términos de autorización porque ellos reconocen que los alcaldes son los que dirigen la emergencia. Pero LUMA, por alguna razón extraña, no quiere reconocer esa facultad y legalmente lo que están haciendo es amedrentarnos para que nosotros no hagamos lo que la ley nos faculta a hacer”, añadió.

Hernández subrayó el hecho de que LUMA es simplemente otro subcontratista del gobierno con un acuerdo contractual para realizar una labor específica y que ningún contrato va por encima de la ley. El alcalde criticó además la actitud del consorcio energético de catalogar como logros el restablecimiento del 50 por ciento de los clientes en una semana.

“Un logro sería que energicen Salinas, Villalba, Ponce, Maricao, o sea, municipios que realmente sintieron un impacto, pero que su infraestructura esta intacta. Si LUMA me dice a mí que es que la línea de 39,000 mv está en el piso, pues yo tengo que esperar, pero esa línea la veo allí en perfecto estado”, señaló.

“Que Puerto Rico tenga el 50 por ciento con luz no es un logro porque que San Juan tenga luz no es un logro, es un hecho, porque allá no hubo daños a la infraestructura. Debieron haber tenido luz inmediatamente”, añadió.

Hernández criticó que el gobierno de Pedro Pierluisi se hiciera eco de las declaraciones sobre los supuestos logros en el restablecimiento del servicio que ha esbozado LUMA durante una semana.