Cuidado con lo que consumes si aún estás sin luz y sin agua en tu casa

En momentos en que aún miles de abonados del país no cuentan con el servicio de agua y luz, la principal oficial médico del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, advirtió hoy a la población a tener mayor cuidado de lo que consume en y fuera de su hogar.

Indicó que en estos tiempos de emergencia provocada por el huracán Fiona, se han registrado “enfermedades asociadas a intoxicación o infección por alimentos que no fueron manejados adecuadamente, que estuvieron en nevera sin energía eléctrica por un tiempo y que no teníamos el agua para lavarlos adecuadamente”.

“Sí hay una serie de enfermedades que se pueden ver asociadas a eso”, apuntó.

Cardona explicó que el Departamento de Salud mantiene esta vigilancia todo el tiempo, pero con más énfasis luego de un evento atmosférico como el de las inundaciones que provocó el paso del huracán Fiona por la Isla.

“Lastimosamente no nos hemos recuperado todavía (del huracán), que una gran mayoría de los puertorriqueños no tiene los servicios básicos, así que hay que estar vigilantes a eso”, sostuvo.

Para evitar las enfermedades asociadas a intoxicación o infecciones por alimentos, la titular aconsejó a la ciudadanía a “ejercer la prudencia”. De igual manera, instó a evitar lugares donde no conozca cómo se manejan los alimentos.

“Si usted en su casa estuvo horas (o días) sin energía eléctrica no utilice, particularmente las carnes que se salieron de temperatura. Si no tiene agua potable o recién ha llegado el servicio de agua siempre se recomienda hervirla para garantizar que no esté contaminada con bacterias”, sostuvo.